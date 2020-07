Face à la crise de l'aéronautique, les industriels du Biterrois préparent l'après

-3.400 postes à Toulouse, -1.000 à Nantes, sans compter les milliers des prestataires. Le plan social d'Airbus a été dévoilé mercredi lors d'un comité d'entreprise européen. Au total, 15.000 postes vont être supprimés dans le monde dont 5.000 en France. Une catastrophe pour la région toulousaine, et plus largement pour l'Occitanie où 40% des emplois industriels sont liés à l'aéronautique.

Dans le Biterrois, une douzaine d'entreprise sont concernés. Mais les dégâts devraient être limités, car depuis le confinement, les dirigeants travaillent à une reconversion de leur activité vers d'autres secteurs. "Dès le début du confinement, on s'est mis autour de la table, raconte Mathieu Dossat, dirigeant d'ITS Fusion, un réseau qui regroupe les entreprises industrielles de Béziers. On a pu rencontre les acteurs de l'eau, du secteur de l'environnement et du traitement des déchets, et on est en passe aussi de rencontrer ceux des énergies renouvelables pour leur proposer nos services. On voit qu'on a un accueil favorable de ces gens-là, donc on peut être confiants".

"Ça aurait pu être la catastrophe, et aujourd'hui, on tend à l'éviter" - Mathieu Dossat

Un intérêt récent pour l'aéronautique

Avant de se tourner vers l'aéronautique, les entreprises industrielles de la région travaillaient plutôt en lien avec les groupes pétroliers. Le territoire à bénéficié de manière indirecte de la fusion des régions, en 2016. Alors qu'Airbus, basée à Toulouse, sous-traitait jusque-là plutôt avec des entreprises à Bordeaux, l'entreprise a tourné son regard vers l'Hérault, et plus particulièrement vers Béziers, quand est née la grande région Occitanie. Les industries de Béziers se sont alors insérée dans la chaîne de sous-traitance qui remonte à Airbus.

Il y a plusieurs années, le secteur industriel du bitérrois avait déjà dû opérer une première diversification. "Historiquement, on travaille sur le secteur pétrolier, rappelle Mathieu Dossat. C'est un secteur qui connaît des baisses et des crises cycliques, donc forcément, on a appris à vivre avec cela, à attendre que les crises passent". Les entreprises concernées ont capitalisé sur cette expérience pour anticiper."On a appris à être agiles et à aller chercher les nouveaux marchés dans des secteurs avec lesquels on ne travaillait pas jusqu'à présent".

Les syndicats refusent tout départ contraint et ont appelé à manifester contre le plan de restructuration

