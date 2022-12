Face à la crise énergétique, la région Occitanie détaille ses aides devant des entrepreneurs

Comment la région Occitanie peut-elle aider les entreprises qui souffrent de la hausse des prix de l'énergie ? La présidente, Carole Delga, a réuni plus de mille personnes hier à l'hôtel de région à Toulouse : des chefs d'entreprises pour la plupart.

Des dispositifs mis en place par la région

Une réunion pour leur présenter les dispositifs de l'Etat pour aider les entreprises à payer leurs factures d'énergie. Les mesures d'accompagnement régionales ont aussi été détaillées : aide administrative pour monter des dossiers et aide à l'investissement pour produire des énergies renouvelables ou pour réduire les consommations d'énergie.

La région Occitanie promet aussi de continuer à faire du lobbying auprès du gouvernement pour que davantage d'entreprises puissent bénéficier du bouclier tarifaire, et donc avoir accès aux tarifs réglementés comme les particuliers. Ce bouclier est réservé aux TPE de moins de dix salariés qui ont un compteur inférieur à 36 kilovoltampères, les "petits consommateurs", en substance. Cela exclue donc les boulangers, bouchers, céramistes, fabricants de briques et autres professions dont l'activité repose en grande partie sur des fours ou des frigos. Un relèvement des seuils serait donc le bienvenue pour Gérard Nonnez, le patron du restaurant "La Fermière" à Mondavezan dans le Comminges. Il a pris la parole hier pour demander la mise en place de simulateurs de factures d'électricité : "Au 1er janvier, nos factures d'électricité vont être multipliées par quatre. Nous avons plusieurs pistes : ce sera peut-être de ne travailler que le soir et d'arrêter de travailler le midi. C'est un risque, mais ça réduira notre consommation pendant les heures pleines et c'est ce qui nous coûte le plus cher. Aujourd'hui, avec les résultats de l'entreprise, on ne peut pas absorber 40 000 € d'augmentation des coûts de l'énergie par an. Ça ne passe pas."

Gérard Nonnez, le patron du restaurant "La Fermière" à Mondavezan © Radio France - Claudia Calmel

Des chefs d'entreprises inquiets

Il y a autant de problèmes que de cas particuliers, mais une chose est sûre : les chefs d'entreprises ne sont pas sereins en ce moment. Sébastien Courrège est boulanger à Lalouret-Laffiteau près de St-Gaudens. Il y a 4 ans, il a investi dans un four à granulés pour remplacer un four à fioul. Une décision qui le met (aussi) en difficulté. Il a donc interpellé la présidente du conseil régional et les représentants de l'Etat présents pour savoir s'il pourrait bénéficier d'aides : "Le prix du granulé a doublé. Ça coûte actuellement près de 700 € la tonne alors que ça en coûtait 300 il y a six mois. J'ai voulu anticiper et jouer le jeu de faire la transition énergétique. Mais du coup, je ne sais pas si je vais être aidé ou pas. J'ai une super clientèle, je vends mon pain mais ce n'est plus rentable. Alors je ne gagne plus d'argent. Il ne faut pas oublier que c'est grâce au pain qu'on a réussi à éviter des famines. Les boulangers ont un rôle à jouer : ce n'est pas normal qu'on galère comme ça."

Sébastien Courrège est boulanger et patron du "Petit Moulin" à Lalouret-Laffiteau © Radio France - Claudia Calmel

La région Occitanie met en place un numéro vert qui sera activé dès le 3 janvier pour répondre à toutes les demandes des entreprises : le 0800 31 31 01.