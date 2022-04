Face à la crise, la Banque alimentaire de l'Indre observe "une augmentation des besoins"

L'inflation en hausse de 4,8% sur un an ; la croissance qui stagne à 0% au premier trimestre 2022 : les indicateurs économiques dévoilés ce vendredi par l'Insee ne sont pas bons. Ils dépeignent une situation économique et sociale délicate en France. Les associations caritatives sont parmi les premières à percevoir l'impact de la hausse de la précarité. "Les besoins sont en augmentation", confirme Marie-Dominique Patureau de Mirand, la nouvelle présidente de la Banque alimentaire de l'Indre.

484 tonnes de nourriture sont distribués chaque année dans le département, ce qui représente 320.000 repas. "On est allé vers les étudiants, on est très attentifs aux retraités qui ont des toutes petites pensions et qui voient leurs charges augmenter. C'est assez compliqué pour ces personnes. Il y en a qui osent demander et d'autres qui n'osent pas donc on doit aller vers eux", ajoute-t-elle sur l'antenne de France Bleu Berry.