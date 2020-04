Face à la crise, les entreprises de Bourgogne-Franche-Comté misent sur l'entraide

Et si une partie de la solution à la crise économique résidait dans la solidarité interentreprises ? C'est le pari des chambres de commerce et de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté, avec le lancement d'une Bourse d'entraide en ligne.

Une bourse d'entraide régionale. Voilà donc le tout dernier projet des CCI dans les huit départements bourguignons et francs-comtois. Son principe ? Sur le site internet créé pour l'occasion, chacun peut venir déposer une annonce : soit une proposition de prestation, de matériel, d'outils ; soit une demande, un besoin de prestation.

Faire se rencontrer l'offre et la demande

"On le sait, la situation sanitaire a un fort impact sur l'activité des entreprises", détaille Michel Caradot, directeur de la communication pour les CCI de Côte-d'or et de Saône-et-Loire. "La baisse de la consommation, la réduction des capacités de production, l'arrêt de certains sous-traitants, des difficultés à mettre en place les mesures de protection aussi, par _manque d'équipements_. Donc oui, il faut faire jouer la solidarité et la complémentarité entre les entreprises. L'idée de cette bourse, c'est de faire se rencontrer l'offre et la demande, dans ce contexte très particulier de difficultés liées au coronavirus."

Et certains semblent s'y retrouver. A ce jour, une petite centaine d'annonces sont visibles sur la carte interactive de la région. La demande est encore timide, mais l'offre bel et bien là : à Champagney au nord de Belfort, une société propose du dépannage informatique ; à Besançon, une autre offre des conseils pour optimiser le télétravail du personnel. L'essentiel des annonces concerne en réalité des solutions pour adapter son activité à la crise, en particulier des solutions pour protéger les salariés contre le virus.

Les offres fleurissent sur la carte interactive de la Bourse - CCI BFC

C'est précisément ce que propose la société Lasertec, à Arcelot, près de Dijon. Habituellement, la patron Pascal Marivert travaille avec l'imprimerie, ou encore le luxe. Mais avec son carnet de commandes presque vide, il a décidé d'adapter son outil industriel à ces nouveaux besoins : depuis, avec son équipe de sept salariés, il fabrique des masques, et des protections en plexiglas.

"On a été avisés par un client du besoin de fabriquer des protection, c'est comme ça qu'on a commencé. Presque tout notre outil de production actuellement est tourné vers des protections de comptoirs pour les pharmacies, les commerces alimentaires les garages, etc. on découpe aussi des visières de protection du visage pour éviter les projections de salive ; et puis on a une machine qui tourne à 100% pour découper des masques en tissu de chanvre."

On ne fait pas ça pour gagner de l'argent

Cela marche tellement bien que les commandes ne cessent d'affluer chez Lasertec, avec même de quoi donner un peu de fil à retordre à Pascal Marivert et à son ingénieur en chef : "on fait du sur-mesure pour les boulangeries, les boucheries, pour vraiment isoler les vendeuses et les vendeurs des clients. On fait même de la recherche et du développement ! Un charpentier en face de chez moi m'a demander de lui fabriquer une séparation dans son véhicule. Dans le bâtiment, actuellement on les oblige à avoir une seule personne par véhicule, donc là on est en train de concevoir une séparation pour les véhicules."

De nouveaux clients, une activité florissante.... de là à parler d'opportunité économique, il n'y a qu'un pas, mais Pascal Marivert s'inscrit en faux. "Oui on se fait connaître, mais on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Si à la fin de la crise on n'en a pas perdu, ce sera déjà très bien."