Face à la crise, les Français ont fait preuve d'une générosité accrue

Les Français ont fait preuve d'une générosité exceptionnelle en 2020 selon le dernier baromètre de France Générosité qui répertorie les dons versés à 56 associations, qui représentent environ un tiers de la collecte à l'échelon national. Soit un peu plus de un milliard d'euros. Les dons aux associations ont augmenté de presque 14 %. Pour répondre à la crise sanitaire mais aussi sociale, déclenchée par la pandémie de coronavirus.

La réponse au défi sanitaire comme priorité

Saisis par l'ampleur de la crise sanitaire, au premier semestre les Français ont surtout augmenté leurs dons en faveur d'associations finançant la recherche scientifique ou médicale. Et au deuxième semestre, la perception de l'étendue de la crise économique et sociale se faisant plus précise, les dons ont aussi augmenté en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et la précarité.

Ce sont principalement les dons ponctuels qui ont fortement augmenté, de presque 20 % de plus en euros avec un bond des dons en ligne, qui représentent maintenant le quart de la collecte. Il est vrai qu'on a moins eu l'occasion de faire des dons directs, physiquement, par exemple lors de quêtes nationales.

D'autres causes que le covid

Les dons pour d'autres causes que la lutte contre la pandémie sont en hausse de plus de 8 % sur un an. En moyenne, on donne 89 euros par an. Les donateurs sont majoritairement des donatrices, qui ont plus de 50 ans et qui soutiennent pour plusieurs causes. Mais les jeunes aussi savent se mobiliser comme l'a amplement prouvé le Z-Event, une collecte organisée via une plateforme internet par des joueurs professionnels de jeux vidéo. Ils ont récolté presque six millions d'euros en 24 heures, au profit d'Amnesty international. Un record mondial.