Face à la crise sanitaire, la détresse des professionnels de l’événementiel

Après une année 2020 catastrophique à cause de la crise du coronavirus, les professionnels de l'événementiel se préparent déjà à affronter une année 2021 en dents de scie, entre espoir de reprise et peur d'un nouveau confinement. Les acteurs du secteur ont le blues.

"Sur les 30 mariages qu'on avait de prévu pour 2020 on a pu en réaliser que 6, les autres ont tous été reportés", explique Chloé, photographe au studio Mademoiselle Hirondelle, dans la Loire. Les photos de mariage, ça représente 50% de son chiffre d'affaire. "Les mariages qui ont été repoussés, le sont de nouveau et pour nous ça fait des années blanches. 2020 c'était une année blanche, 2021, si ça continue, ça va sûrement en être une aussi..." se désole la photographe.

En attendant, elle se maintient à flot, en faisant des photos de naissance, de grossesse, de famille... mais elle s'inquiète déjà pour la suite de l'année 2021 : "Tant qu'on n'a pas d'avancée sur la situation, tant qu'on n'a pas de décret de sortie, tout le monde avance dans le flou. Au bout d'un moment, des prestataires vont déposer le bilan, il est vraiment urgent et impératif qu'il y ait des choses qui soient mises en place officiellement quitte à interdire et au moins la situation serait claire pour tout le monde"

Même son de cloche chez Cathy Defreitas, décoratrice florale pour les mariages. "On a besoin de vivre, besoin de continuer, il va falloir qu'ils trouvent des solutions sincèrement, parce que c'est plus possible de continuer comme ça c'est démoralisant, on n'avance plus, on ne sait plus ou on va", s'emporte la fleuriste.

Ça fait 13 ans que Cathy Defreitas s'occupe des fleurs dans les mariages, mais en 2020, avec la crise du coronavirus, elle a dû s'adapter pour ne pas avoir à jeter des fleurs en cas d'annulation au dernier moment : "Auparavant le choisissais les fleurs avec les mariés quinze jours voire trois semaines à l'avance, maintenant c'est impossible", raconte-t-elle. Sur les 30 mariages qu'elle avait de prévu l'an dernier, elle n'en a finalement fait que 8, les autres ont été annulés ou reportés. Une situation tendue sur le plan financier : "Je fais très attention, j'ai la chance d'avoir des aides, j'ai un site internet qui est en train de se mettre en place pour faire de la livraison... mais c'est très dur."

"Ce serait plus intéressant de ne rien faire et de vivre sur les aides de l'Etat"

Pour Kevin Richard, de la société Richard Traiteur, qui fournit des mariages depuis 5 ans, l'année 2020, c'est une perte de chiffre d'affaire de 80 à 90% par rapport à d'habitude. Il est passé de 20 à 30 mariages par saison à seulement 10 l'an passé. Il continue de faire de la vente à emporter mais même ça ce n'est pas vraiment rentable : "Ce serait même plus intéressant de ne rien faire et de vivre sur les aides de l'Etat : on pourrait couper certains prélèvement on ne consommerait pas d’électricité, pas de gaz, on n'aurait pas besoin de personnel", explique le traiteur.

"Nous on a fait le choix de continuer quand même et de ne pas se couper de nos clients qui pour certains ont l'habitude de passer commande toutes les semaines, même si ce n'est pas des volumes énormes ils continuent à nous faire travailler donc on se doit de les servir", continue Kevin Richard.

Aujourd'hui il est possible de se marier, avec des jauges différentes selon les mairies pour les cérémonies civiles, mais à priori il n'est pas possible de faire la fête puisqu'il faut toujours éviter les rassemblements de personnes.