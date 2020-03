Face à la fermeture des halles de Poitiers, les commerçants de Notre-Dame mettent en place des livraisons

Boulanger, boucher... Des commerçants des halles de Poitiers s'organisent pour poursuivre leur activité en ces temps de confinement. Faute de pouvoir accueillir les clients, ils vont assurer des livraisons, par leurs propres moyens ou via l'association solidaire Poit'Vélo.

Par ailleurs, la mairie de Poitiers met en place un annuaire et une plateforme pour permettre un lien entre les commerçants, les producteurs locaux et les clients. Elle sera ouverte à partir de mardi prochain. Pour les métiers de bouche des halles, il sera possible de passer commande le mercredi et le jeudi. Les livraisons seront assurées le vendredi et le samedi.

Une seconde plateforme d'entraide

Enfin, Grand-Poitiers va lancer un autre site Internet sur lequel on pourra s'inscrire pour émettre un besoin ou rendre un service dans un domaine bien précis : aller faire des courses pour une personne fragile, lui apporter du matériel de première nécessité, donner des cours de musique à distance, des exercices de sport, une aide aux devoirs ou une formation aux outils numériques. La plateforme ouvrira demain à partir de 10h.