Face à la flambée des prix de l'énergie, les entreprises du Berry risquent la faillite

La flambée des prix de l'énergie n'épargne personne, pas même les entreprises du Berry. Certaines risquent même la faillite, les prix du gaz et de l'électricité dépassant parfois leur rentabilité propre. Face à cette crise, la CCI de l'Indre, la chambre de commerce et d'industrie, propose la formation "Les matinales de l'énergie" pour aider les entreprises à faire des économies d'énergie et ainsi, réduire leur facture. Une vingtaine sociétés, allant de la PME à la grande entreprise, ont participé à cette formation à Châteauroux ce vendredi 28 octobre.

Nos clients vont faire faillites

Dans son laboratoire de métrologie à Villedieu-sur-Indre, Franck Avrillon n'a pas le choix : il doit maintenir la température à 20 degrés. Toute l'année, la climatisation fonctionne à plein régime. Depuis quelques mois, ses factures d'électricité ont explosé. "C'est fois cinq sur une année, c'est-à-dire plus de deux fois le résultat moyen de l'entreprise annuel", explique l'entrepreneur.

Une situation intenable, Frank Avrillon risque de mettre la clé sous la porte. "C'est la double peine, nos clients vont faire faillites, notamment à cause du prix de l'énergie, donc on va avoir moins de rentrées de chiffre d'affaires et plus de sorties", déplore-t-il.

Renégocier ses contrats avec EDF

Avec sa formation, la CCI de l'Indre aide les entreprises à mieux gérer leur consommation d'énergie. Plusieurs conseils sont donnés aux entrepreneurs pour faire des économies. "On éteint la lumière, on évite d'allumer un four ou un compresseur quand il n'est pas utilisé, on travaille aussi sur l'isolation des locaux", retient Richard Rabié, responsable technique d'un groupe de traitement de surface à Buzançais.

Autre astuce pour faire baisser sa facture : renégocier ses contrats avec EDF. "On aide les entrepreneurs à trouver un meilleur compromis en termes de tarifications pour passer ce cap difficile, explique Michel Dengremont, conseiller industrie du futur à la CCI de l'Indre. On les aide à revenir sur des prix de marché cohérents et acceptables".

Dans l'Indre, plusieurs dizaines d'entreprises risquent la faillite, notamment dans les métiers de la fonderie et de la métallurgie. Les gros industriels, très énergivores, comme l'usine Pyrex à Châteauroux, sont les plus en difficultés. La prochaine matinale de l'énergie se tiendra le mercredi 30 novembre à la CCI de l'Indre.