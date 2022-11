Face à la flambée des prix de l'énergie, pas de patinoires cet hiver en Pays de Savoie ?

Fini le patinage en extérieur cet hiver pendant le marché de Noël ! Plusieurs communes de Savoie et de Haute-Savoie ont décidé de ne pas installer leur patinoire, pour faire baisser la facture d'énergie. Face à la flambée des prix et à une possible pénurie cet hiver, les municipalités tentent de réduire leur consommation énergétique de 10% sur deux ans.

ⓘ Publicité

A Cluses par exemple, la traditionnelle patinoire disparait cet hiver. "Ca fait une quinzaine d'année qu'elle fait partie du paysage. C'est la première fois que la patinoire ne sera pas installée", explique Olivier Ayet, directeur de cabinet de la mairie. La patinoire est en fait l'équipement le plus énergivore du marché de Noël.

Le coût de la patinoire lors d'une année normale est de 100 000 euros, dont entre 35 et 40 000 euros d'électricité. Nous nous attendons à une augmentation du coût de l'électricité d'environ 70% cette année.

"Donc en enlevant la patinoire, nous allons économiser au moins 35 000 euros, mais probablement bien plus", calcule Olivier Ayet.

Même chose à La-Roche-sur-Foron, qui installe une piste de roller à la place. "La patinoire demande des gros niveaux d'électricité pour réfrigérer la glace, surtout que les hivers ne sont pas spécialement froids ces dernières années", raconte le maire Pierrick Ducimetière. "L'objectif, en plus des économies financières, est d'économiser l'énergie que l'on utilise, car on n'en aura probablement plus à volonté comme on en a l'habitude."

A Albertville en revanche, pas question de laisser tomber l'esprit "patinoire". Mais pas de glace, tout est synthétique : "ce sont des dalles en plastique effet glace, avec des patins spéciaux", décrit le maire, Frédéric Burnier Framboret. Un changement décidé il y a 3 ans, et qui fait encore plus sens aujourd'hui pour le maire. Autre animation cet hiver à Albertville, une piste de luge, là aussi synthétique, avec de la moquette.

Cette année les illuminations de Noel seront réduites à Albertville, comme à Aix-les-Bains, Annecy... et même complètement enlevées à La Plagne notamment.