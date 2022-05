Face à la galère de la déclaration d'impôts, des accueils physiques dans 19 communes en Moselle

Elle concerne plus de 600.000 foyers imposables en Moselle. La déclaration de revenus 2022 sur les revenus de 2021 tourne au casse-tête pour certains usagers confrontés à de nouvelles situations dans leur quotidien et qui ne savent pas où trouver les réponses à leurs questions. La direction départementale des finances publiques (DDFIP) a développé en Moselle des permanences tenues par des contrôleurs des impôts pour des rendez-vous avec ces usagers, comme à Sierck-les-Bains, une commune de moins de 2.000 habitants à la frontière avec le Luxembourg. Le nombre d'accueils de proximité a triplé depuis 2019.

Retraités, salariés frontaliers, jeunes couples...

Comment déclarer ses salaires luxembourgeois ? Peut-on déduire des travaux d'isolation ? Claire est venue avec une liste de questions. Après plus d'une demi-heure de rendez-vous, elle sort avec sa déclaration remplie. "Internet et moi, ça fait deux." Pascal est un jeune retraité, une nouvelle vie commence avec son lot de questions pour compléter sa déclaration. "Je voulais connaître les différences de calculs, et les possibilités de baisses d'impôts". Après avoir pris rendez-vous, il a été appelé par le permanencier pour préparer cet entretien : "Il savait ce que j'allais lui demander et il avait donc déjà préparé un peu les réponses."

La liste des 19 accueils de proximités en Moselle. - Direction départementale des finances publiques (DDFIP)

La déclaration automatique mise en place depuis deux ans représente 25 % des déclarations de revenus en Moselle. "Elle est généralement à destination des personnes qui n'ont pas de variations de revenus et qui ont juste à contrôler leur déclaration, explique Toni Marihno, contrôleur des impôts et permanencier ce mardi matin. Ils partent du principe que c'est automatique, donc ils ne changent rien, mais s'ils ont des enfants à charge, ils oublient souvent de les mettre..." Ces usagers reviennent ensuite au mois de septembre après la publication des avis d'impôts. "Cela représente une déclaration sur quatre !"

Encore 15 % de déclarations papiers en Moselle

A partir du lundi 9 mai, la permanence de Sierck-les-Bains déménage depuis la mairie jusque dans le local de France Services, comme d'autres permanences en Moselle. Ce mercredi matin, sur les quatre rendez-vous de la matinée, trois concernent des revenus luxembourgeois. Ces permanences permettent d'aller à la rencontre des plus isolés, mais aussi de désengorger les permanences des plus grandes communes comme celle de Thionville. "Même si le centre est à côté de la maison, ils ont préféré faire 20 kilomètres. Il n'y a pas de file d'attente ici !"

57,5 % des déclarations en Moselle se font en télédéclaration et 15 % en déclaration papiers. En Moselle, vous avez jusqu'au 8 juin pour déclarer vos revenus en ligne. Pour les usagers ne pouvant pas déclarer en ligne, la date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 19 mai à 23h59, le cachet de La Poste faisant foi. Le numéro national 0809401401 est ouvert de 8h30 à 19h00 du lundi au vendredi.