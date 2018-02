Avenue de Saint-Chamand, Avignon, France

Ce mercredi, c'est le 7e jour de la grève des éboueurs du Grand Avignon. Les poubelles ne sont pas ramassées à Avignon et Caumont-sur-Durance. A l'appel de la CFTC, ils demandent le maintien de primes et la fin des disparités salariales.

Le Grand Avignon répond que les primes ont été lissées sur l'année et affirme ne pas pouvoir aller au-delà du régime indemnitaire (part du salaire versé par la collectivité).

Le Grand Avignon a fait "constater par huissier" le blocage du dépôt d'Avignon Fontcouverte. Des grévistes se relaient pour empêcher que les bennes ne sortent.

Mardi, "suite à la demande du maire de Caumont sur Durance et faute de pouvoir utiliser ses propres véhicules", le Grand Avignon a décidé de saisir une entreprise privée pour "collecter les tonnes de déchets qui se sont accumulées depuis six jours sur les trottoirs et les voiries".

à lire Face à la grève des éboueurs, le Grand Avignon menace de privatiser toute la collecte