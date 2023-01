Face à la grippe aviaire qui perdure, près de Toulouse, les éleveurs de canards attendent le vaccin

Après les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Gers qui est toujours durement touché, la Haute-Garonne, l'Aude et l'Ariège sont à leurs tours sous surveillance après la découverte d'un foyer de grippe aviaire au domaine des oiseaux de Mazères en Ariège ou plusieurs oiseaux sauvages ont été retrouvés morts. 108 communes au total ont été placées sous surveillance renforcée dont 38 en Haute-Garonne. L'accès au parc est interdit.

Depuis le 1er aout, 4,6 millions de volailles ont été abattues en France, et la flambée se poursuit alors que l'Europe sort de l'épidémie la "plus dévastatrice" selon les autorités sanitaires européennes entre octobre 2021 et septembre 2022. Que faire? Quel avenir pour la filière? Beaucoup d'éleveurs se posent la question et attendent le vaccin contre la grippe aviaire pour protéger leurs élevages et travailler plus sereinement.

Le vaccin comme dernier recours

C'est le cas de Jean-Christophe Dardenne. Il est éleveur dans le Gers à l'Isle-Jourdain, à une quarantaine de kilomètres de Toulouse ou il a repris il y a deux ans la ferme de Las Crabères. Jean-Christophe Dardenne élève 450 canards qui sont confinés dans ce bâtiment depuis novembre à cause des risques de grippe aviaire.

"Je préfère voir mes canards vaccinés et dehors vivre leur vie normalement plutôt que de le voir enfermés et malheureux. Aujourd'hui, il y a de très fortes pression de la part des éleveurs et des syndicats pour une arrivée rapide du vaccin. Car si on veut des doses pour l'automne il faut les commander maintenant."

Difficile de trouver des canetons

Il faut dire que tout avait mal commencé l'année dernière, dès le mois de mars, se souvient l'éleveur qui a eu beaucoup de mal à trouver des canetons finalement achetés dans les Landes proche du Gers ou il travaille en autarcie mais non sans crainte du virus. "C'était très dur de trouver. On vit avec cette épée de Damocles. On y a échappée jusqu'à maintenant mais on est à l'abri de rien."

Il a même reçu récemment un appel d'un producteurs hongrois pour lui demander s'il voulait vendre sa marchandise en France. "Cela fait bizarre de recevoir un appel de Hongrie en vous proposant du foie gras qu'on revendrait sous notre nom à la ferme. D'autant qu'à partir du moment ou je le transforme à la ferme je peux dire qu'il vient de chez moi. Ce n'est pas bien mais il y en a qui ne se gênent pas!"

Conserver un modèle de production

Jean-Christophe Dardenne espère lui préserver son modèle de production et de vente sur place le plus longtemps possible. Il vend ses produits à la ferme au 77 route de Toulouse à l'Isle-Jourdain. Il attend justement une nouvelle livraison de canetons dans les prochaines semaines pour préparer la saison 2023. Concernant la zone de contrôle autour de Mazères, elle sera levée au bout de 21 jours si la situation est stable.