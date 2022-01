Face à la hausse des prix, ces Quimpérois misent sur l'anti gaspi

Cela ne vous a sûrement pas échappé, les prix ont augmenté. +1,6% d'inflation sur l'année 2021. Une inflation qui touche particulièrement l'essence, mais aussi l'alimentaire.

Mais des solutions existent. Tout d'abord, les applis anti-gaspi, comme Too Good to Go ou Phénix. Si dans un premier temps, elles sont là pour lutter contre le gaspillage alimentaire, elles permettent aussi de faire de sérieuses économies. La plupart du temps, elles proposent des paniers à moitié prix.

Des paniers anti gaspi à prix cassés

Il est 19h et le magasin Biomonde va bientôt fermer ses portes. Mais avant, Catherine, retraitée, vient récupérer son panier surprise, commandé sur l'application antigaspi Phénix. "Il y a un intérêt économique, et ça permet de découvrir de nouvelles choses." Aujourd'hui, des poireaux, des kiwis, une salade, des oignons ou encore une pâte feuilletée, pour une valeur de 11,73 euros. Catherine n'a pourtant déboursé que 5 euros, soit moins de 50% du prix initial. Pour Laurent Cabioch, propriétaire du Biomonde, le succès de ces paniers résident dans plusieurs choses. "Déjà, ce n'est pas mono-produit. Ensuite, il y a le côté antigaspi certes, mais l'aspect économique joue de plus en plus, surtout en ce moment."

Dans la boulangerie voisine, Tiphanie, elle aussi récupère son panier. Sa prise du jour : des viennoiseries, plusieurs pains, du traiteur. Elle utilise cette application 2 à 3 fois par semaine. "Ça peut faire des petits déjeuners, des repas, des desserts. Ça aide bien." Mais attention, il faut être à l'affut. "Si ce sont des paniers de supermarchés, ça part très vite." À Quimper, par exemple, plus d'une trentaine de restaurants et commerces proposent des paniers sur l'application Phénix.

Des cagettes de fruits et légumes à 1 euro

Un peu plus loin, au magasin Lidl, ce sont des cagettes à 1 euro qui sont proposées. Des fruits et légumes, toujours consommables, mais qui ne trouveraient pas preneurs sur les étales. Et "ça dépanne bien" Fabienne. "J'espère que ça va durer, sinon je sais pas comment feraient certaines familles." En moins de 30 minutes, les 12 cagettes proposées ont été achetées. Un dizaine d'autres seront proposées plus tard dans la journée. Parfois, ce sont plus de 60 qui sont mises en ventes. Aujourd'hui, des poireaux, des clémentines ou encore de la salade remplissent la cagette de Magalie. Et pour les consommer rapidement, elle ne manque pas d'idées. "Je vais faire des soupes, un fondue de poireaux ou alors une galette aux poireaux. Et avec les fruits, je fais des jus ou des smoothies."

Et cela ne concernent pas seulement les fruits et légumes. Le magasin propose le pain de la veille par sachet ou encore les bouquets de fleurs, tous les deux jours, à 1 euro. "On a aussi en tête de gondole, des viandes à date du jour (dernier jour pour être vendu mais encore consommable, NDLR) _à 1 euro_, peu importe que ce soit une entrecôte ou un poulet", explique Marc de Courville, responsable du magasin. D'autre part, 50% des recettes sur les cagettes à 1 euro sont reversées chaque mois aux Restos du cœur.