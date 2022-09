Crise de l'énergie : des bailleurs sociaux du Poitou contraints d'augmenter les charges des locataires

Face à la hausse des prix de l'énergie, les charges des locataires de logements sociaux devraient être revues à la hausse. Des bailleurs de la Vienne et des Deux-Sèvres ont déjà augmenté les acomptes pour cette année, à hauteur d'une vingtaine d'euros par mois par locataire.

Des bailleurs sociaux des Deux-Sèvres et de la Vienne doivent augmenter les charges de leurs locataires pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Cela peut représenter une vingtaine d'euros en plus par mois et jusqu'à 70 euros selon la taille du logement.

Habitat de la Vienne, l'un des principaux bailleurs du département, a déjà en partie répercuté cette explosion des prix, notamment pour le chauffage et la production d'eau chaude : « C'est assez significatif, en moyenne une hausse de 30 à 40% des prix » commente Pascale Laveline, Directeur du gestionnaire de parcs de logements. L'objectif, c'est de lisser l'augmentation pour ne pas avoir un choc de dépenses pour les locataires l'année prochaine.

Même stratégie pour Habitat des Deux Sèvres, qui a également ajusté ses acomptes de provisions de charges dès cette année : cela représente près de 25 euros de plus par mois pour un locataire. Le gestionnaire précise que des investissements sont faits en parallèle pour rénover son patrimoine et améliorer sa performance énergétique.

Dans la Vienne, Ekidom confirme que la question de l'augmentation des charges est à l'étude. Pour répondre à l'appel à la sobriété demandé par le gouvernement, le bailleur social prévoit aussi une communication auprès de ses locataires pour les aider à faire des économies d'énergie.

Dans le quartier des Couronneries à Poitiers, où se trouvent de nombreux logements sociaux, Souad fait partie des habitants qui ont constaté une hausse sur leurs loyers : « Ça a augmenté à peu près de douze à treize euros, c'est trop. C'est depuis la guerre en Ukraine. Il n'y a plus de gaz voilà » commente-t-elle, résignée. Le prix du combustible, notamment utilisé pour le chauffage collectif, a été multiplié par trois depuis le début du conflit.

De son côté, Reine, une autre habitante du quartier, s'inquiète de ces futures augmentations, alors que sa facture de gaz individuelle, elle, est passée de 16 à 36 euros : « Vingt euros par mois, ça fait 240 euros l'année. Il y a de quoi se payer un petit séjour individuel. C'est énorme. Et nous ne sommes même pas encore en hiver ! Avec le chauffage et la cuisine, je crois qu'on va faire banqueroute ! »