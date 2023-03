Face à la hausse des prix du beurre, les boulangers et artisans bretons tentent de s'adapter

C'est un produit qui a, comme beaucoup d'autres produits de la vie courante, augmenté avec l'inflation mais qui nous touche particulièrement nous, Bretons : le beurre. Son prix a augmenté de plus de 20 % sur un an et ceux qui en souffrent le plus, ce sont les boulangers et les pâtissiers. Nos artisans bretons tentent de s'adapter comme ceux rencontrés lors des Tablées du Rheu, dans la commune du Rheu en Ille-et-Vilaine.

ⓘ Publicité

Ne pas diminuer les quantités dans les recettes

Sur l'étale de Serge Nicolazo, pâtissier et gérant de "La Fabrique" à Chavagne, en Ille-et-Vilaine, un produit phare de notre gastronomie bretonne : le kouign-amann : "Le beurre, c'est la moitié de la recette. On a bien évidemment augmenté, au début de l'année, un petit peu le tarif, mais c'est surtout qu'on rogne sur la marge." Et pour lui, impossible de faire autrement : "Moi, je suis un artisan qui aime les bonnes choses et qui aime travailler avec du vrai beurre. Je travaille avec des fermes locales et les agriculteurs ont augmenté leur tarif en fonction de l'énergie. C'est une augmentation très, très importante."

Croissants au Beurre © Radio France - Franck Daumas

Le beurre a franchi la barre des 10 € le kilo. Alors Steven Marion, gérant d'une boulangerie sur la commune du Rheu, cuit maintenant certains gâteaux en fonction de la demande : "J'ai toujours gardé ma cuisson de l'après-midi sur le pain et un peu de viennoiseries pour essayer de tomber le plus juste possible sur les quantités. Je perds un peu sur l'énergie, car c'est en journée, mais du coup, je gagne au niveau de mes pertes."

Le prix du beurre va continuer à augmenter

Alors face à ces augmentations, il faut parfois faire des économies ailleurs, sur d'autres dépenses. Brice est confiseur et artisan pâtissier à Pléneuf-Val-André, dans les Côtes d'Armor : "On achète nos matières premières à la semaine et non pas au mois, comme on faisait auparavant. On est en train de changer de locaux, on fait beaucoup de travaux pour essayer de consommer moins d'énergie. On est au kilowatt près, on compte tout et on se serre la ceinture." Pour ces professionnels, la stratégie est la même : éviter une hausse des prix de leurs produits trop importante.