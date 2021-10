Face à la hausse des prix du carburant, ils n'ont pas d'autre solution que la voiture

Les habitants des petites communes, plus rurales, excentrées, sont directement touchés par la hausse des prix du carburant. Ils doivent utiliser leur voiture pour la moindre petite course. C'est le cas en Charente-Maritime. Exemple à Andilly, à une vingtaine de kilomètres de La Rochelle.

Leur voiture, ils ne peuvent tout simplement pas s'en passer. Mais depuis plusieurs mois déjà, c'est dur : la facture ne fait que monter. Le gouvernement doit annoncer des aides d'ici la fin de la semaine. Les petites communes, parfois excentrées, parfois rurales, sont directement impactées par la hausse des prix du carburant. Les habitants d'Andilly, en Charente-Maritime, font maintenant très attention pour ne pas trop dépenser. Andilly, 2 000 habitants, est à une vingtaine de kilomètres de La Rochelle. Et justement, la plupart de ses habitants y travaillent. Pour le trajet, pas d'autre choix que de prendre la voiture.

Ils limitent les sorties, font du covoiturage

Le conjoint d'Anne-Sophie travaille dans l'agglomération de La Rochelle. Alors, il y a quelques temps, il a fini par changer de véhicule : "Il conduit maintenant une hybride. Mine de rien, avec ses trajets quotidiens, cela permet de faire des économies." Anne-Sophie elle, a de la chance. Elle travaille dans le salon de coiffure de la commune. "Mais déjà, chaque mois, c'est une centaine d'euros qui partent dans l'essence, relate la jeune femme. Maintenant, je n'attends plus le "clic" à la pompe. J'ai les yeux rivés sur les chiffres, ça fait mal."

Jérôme et sa compagne utilisent, eux aussi, leur voiture au quotidien : "Pour le travail, les loisirs, les enfants. Alors, pour emmener les enfants à leurs activités, on se met d'accord avec les parents. On fait du covoiturage en quelque sorte. Et puis, si on peut éviter une sortie, on s'en passe."

Rien que pour acheter du pain, il faut parcourir quatre kilomètres

Cette dépendance à la voiture, c'est aussi parce qu'il n'y a pas toutes les commodités à Andilly. La rue principale compte bien une pharmacie, une boulangerie, un bureau de tabac et un garagiste. Mais pas de boulangerie. "Pour acheter le pain, il faut faire au moins quatre kilomètres. Et vous ne les faites pas à pied", regrette le maire, Sylvain Fagot. Idem pour faire le plein : "Si je veux de l'essence, je dois rouler sept kilomètres jusqu'à Marans", rajoute Jérôme.

Une voie ferrée en projet pour rallier Andilly à La Rochelle

Dans le salon de coiffure d'Andilly, presque tous les salariés n'ont pas d'autre choix que de venir travailler en voiture. © Radio France - Lise Dussaut

La municipalité réfléchit à des solutions pour remplacer la voiture : "On est en train de faire une piste cyclable. Elle permettra de rallier le centre-bourg à la zone commerciale. Pour l'instant, c'est impossible, la route est trop dangereuse pour les cyclistes." Sylvain Fagot lui-même pourra aller à son travail à vélo : "Et je suis impatient !"

Un autre projet est sur les rails, à plus long terme. "Une voie ferrée, entre Marans et La Rochelle, qui passe par Andilly. Cela permettrait à ceux qui travaillent dans l'agglomération rochelaise d'en profiter", évoque l'élu. Un projet qui pourrait voir le jour dans les dix prochaines années.