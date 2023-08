Face à la hausse des prix, les Confitures du Climont, près de Villé, s'adaptent et séduisent toujours

C'est la bonne nouvelle de cette rentrée : les prix se stabilisent bel et bien, pour le deuxième mois consécutif, confirme le "Panier France Bleu" , mis en place depuis novembre 2022 avec l'institut Nielsen IQ pour suivre l'évolution du prix des courses.

ⓘ Publicité

La plupart des produits voient leur prix se stabiliser**, à l'exception du sucre,** toujours très haut sur les marchés internationaux. Il augmente de 30% sur un an dans le Bas-Rhin et de 32% dans le Haut-Rhin. En pleine saison des confitures, cela tombe mal. Les Confitures du Climont , à Ranrupt, près de Villé, ont déjà souffert de la hausse des prix ces derniers mois. Mais l'entreprise familiale sait s'adapter et peut compter sur sa fidèle clientèle.

S'adapter à la hausse des prix

Chaque année, la confiturerie utilise 20 tonnes de sucre. En an, "le prix du sac de 25 kilos est passé de 14,30 euros à 18,90 euros", relève Perrine Krencker-Hilberer, la gérante, en regardant ses tableaux de comptabilité. Une augmentation qui vient s'ajouter à celle des prix des fruits, de l'énergie et du verre. Résultat, en février dernier, les Confitures du Climont ont dû augmenter le prix de leur pot de 10%, soit environ 50 centimes par pot.

"Le prix du sucre, entre l'année dernière et cette année, ça a un impact de quatre centimes par pot", détaille la gérante. La hausse des prix de l'énergie est, elle, responsable d'une augmentation de 30 centimes du pot, et le verre de 12 centimes. À titre d'exemple, les 350 grammes de confiture de fraise sont aujourd'hui vendus 7,50 euros.

"On travaille des produits agricoles, on travaille des fruits, on travaille du sucre - le sucre vient de la betterave - donc on est habitué à des variations de ces ingrédients là", explique Perrine Krencker-Hilberer. Mais cette année, ce qui nous a compliqué la tâche, c'est l'augmentation des autres paramètres, ce qui n'était pas le cas avant."

Les clients toujours au rendez-vous

Pour autant, l'augmentation du prix du pot de confiture n'a pas fait fuir les clients. En cette période estivale, il y a une centaine de passages en caisse par jour, contre environ 75 le reste de l'année. Parmi les clients qui visitent la confiturerie puis passent en boutique, il y a Christian, Martine et leurs petits-enfants, venus de la région de Colmar.

Pour les confitures, ils privilégient la qualité du produit à son prix : "Entre le supermarché et avoir un bon produit, il vaut mieux mettre un petit peu plus et savoir ce qu'on mange", explique Christian. "On aime bien manger une tartine avec une bonne confiture plutôt que de manger la confiture à la cuillère et qu'elle ne soit pas bonne", abonde Martine. Et ils vont pouvoir se faire plaisir avec leurs petites emplettes : des confitures melon-citron vert, myrtille et même mojito.