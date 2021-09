Face à la hausse des tarifs de l'énergie, l'UFC Que Choisir en Touraine obligée de reporter ses achats groupés

Tous les deux ans, l'UFC Que Choisir, notamment son antenne tourangelle, organise une campagne d'achats groupés pour faire baisser les tarifs du gaz et de l'électricité. Problème cette année, les fournisseurs ne peuvent pas, pour l'instant, proposer de meilleurs prix aux personnes intéressées.

L'énergie représentait déjà une part non négligeable du budget des Français, et cela ne va pas s'arranger avec ces fortes hausses annoncées. D'abord, le tarif réglementé du gaz qui connaît depuis le début du mois de septembre une augmentation de près de 9%. Puis celui d'EDF qui pourrait s'envoler en février prochain et atteindre près de 7% de hausse.

Le problème vient des fournisseurs

Dans ce contexte, l'UFC Que Choisir est d'ailleurs obligé de reporter sa campagne d'achats groupés. Au lieu de se terminer ce lundi 20 septembre, elle est reculée au 31 janvier 2022. Lancée en juin dernier, comme c'est le cas tous les deux ans, elle devait permettre à toutes les personnes intéressées d'obtenir des tarifs plus intéressants pour le gaz et l'électricité. Problème cette fois, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour l'instant !

Pourtant, tout avait bien commencé. Au niveau national, plus de 220.000 souscripteurs s'étaient faits connaitre pour obtenir de meilleurs prix. Un peu moins qu'il y a deux ans certes, mais les demandes continuaient à arriver, de plus en plus avec l'annonce des fortes hausses. Mais le problème vient donc des fournisseurs. Vus les prix du marché, ceux qui s'étaient positionnés par rapport au cahier des charges de l'association, soit se sont rétractés, soit ont proposé des prix pas du tout intéressants, ou en tout cas sensiblement les mêmes que ceux des tarifs réglementés.

De l'espoir sur le gaz, du flou autour de l'électricité

L'UFC Que Choisir a donc décidé de reculer la fin de sa campagne d'achats groupés au 31 janvier 2022. D'ici là, l'association a bon espoir d'obtenir un meilleur tarif sur le gaz. En revanche elle concède n'avoir aucune visibilité sur l'électricité. En attendant de jours meilleurs, elle conseille donc aux consommateurs qui arrivent à échéance de leurs contrats de n'opter de toute façon que pour des prix fixes, et non des tarifs indexés.

Jusqu'à la fin janvier, vous pouvez donc continuer à vous inscrire sur le site Energie moins chère UFC Que Choisir. Il y a deux ans, la précédente campagne avait permis de faire économiser en moyenne 154 euros par an aux consommateurs.