Face à la hausse du nombre d'allocataires, le président de la CAF des Pyrénées-Orientales veut des embauches

Désormais, 115.000 foyers des Pyrénées-Orientales sont allocataires à la CAF. C'est 20% de plus qu'il y a quatre ans. La moitié de la population du département bénéficie des allocations. La Caisse d'allocations familiales distribue à la fois le RSA et les allocations logement, adulte handicapé ou encore la prime d'activité. Cette augmentation du nombre d'allocataires fait des Pyrénées-Orientales le département le plus pauvre de France, à égalité avec la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas nouveau, mais la situation s'est encore aggravée.

"Le Covid n'est pas le seul responsable", résumait ce mardi matin le président de la CAF des Pyrénées-Orientales, Jérôme Capdevielle, invité de France Bleu Roussillon. Selon lui, les emplois dans le département sont souvent "saisonniers" ou "à petit revenu, comme les temps partiels subis".

L'allocation, seul revenu pour un quart des bénéficiaires

Le président de la CAF décrit les profils des bénéficiaires dans les Pyrénées-Orientales. "Il s'agit parfois d'accidents de la vie, comme des divorces ou des situations de parents isolés." Les dossiers sont donc complexes à traiter.

Certains se trouvent dans une extrême pauvreté. Un quart des bénéficiaires du département vit avec pour seul revenu, les allocations.

Il est impérieusement nécessaire de recruter à la CAF des Pyrénées-Orientales.

Jérôme Capdevielle, également secrétaire général du syndicat Force ouvrière dans les Pyrénées-Orientales, appelle l'État à embaucher. "Les négociations commencent bientôt."