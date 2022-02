Face à la hausse du prix des carburants, les opérations séduction des grandes surfaces attirent les foules

Communication, bouche à oreille, pancartes... Peu importe le canal, nul doute que l'information a bien circulé. Depuis quelques mois déjà, les opérations spéciales sur le carburant se multiplient. A chaque grande surface sa recette, et sa date. Ce samedi 26 février, c'était au tour d'Intermarché en Charente-Maritime. Ainsi, dans trois magasins du sud du département, Marennes, La Tremblade et Dolus, sur l'île d'Oléron, tout automobiliste qui dépensait au moins 40 euros en carburant repartait avec... 20 euros... En bon d'achat. A Marennes, cette opération séduction a rencontré un franc-succès.

La plupart des clients venus ce jour-là faire leur plein étaient bien au courant de la promotion. "Il ne me restait presque plus d'essence, une centaine de kilomètres peut-être, avance Geneviève. Je voulais profiter de cette offre pour refaire le plein. Je suis venue tôt, mais j'arrive déjà presque trop tard." Geneviève a dû faire preuve de patience, après une bonne demi-heure d'attente dans sa voiture. Et encore, c'était avant 11h du matin.

Il s'élève à combien le jackpot ?

Mais bon, "pour une offre pareille, on peut bien patienter", relate la retraitée. Mais même si l'un des automobilistes demande à combien s'élève le jackpot, ici personne ne va gagner au Loto en faisant son plein. A la caisse, le salarié d'Intermarché leur donne un bon d'achat de 20 euros, valable sur leurs prochaines courses (à partir d'une date précise)... Et si le montant s'élève à 100 euros. Autant de conditions qui embêtent ce conducteur, quelque peu déçu après avoir compris tous les astérisques que cela comprend : "Vous vous rendez compte, 100 euros de courses aujourd'hui, c'est du luxe ! Si on regarde bien, cette promo c'est un trompe-l'œil, d'autant que le prix de l'essence a lui quelque peu augmenté en une journée..."

C'est toujours 20 euros d'économisés

Mais pour d'autres, peu importe l'importance de ce coup de pouce. Gilles par exemple, qui pourtant, ne se considère pas comme quelqu'un de défavorisé : "Bien sûr que ça n'est pas négligeable. Vous savez, moi, depuis que tous les prix augmentent, j'ai modifié mon budget. Le restaurant, maintenant, c'est une foispar mois et non plus tous les 15 jours. Les escapades pour le week-end, c'est fini. Cela fait 50 euros d'économisés par ci par là et on arrive à suivre, mais bon..."

Certains automobilistes craignaient que les cuves de la station Intermarché de Marennes soient vides avant la fin de la journée. © Radio France - Lise Dussaut

On va bientôt dépasser les deux euros le litre, j'en suis certain

Robert lui aussi, maintenant, fait du covoiturage quand il peut, tout comme sa compagne. A eux deux, ils dépensent chaque mois jusqu'à 400 euros dans le carburant. "D'autant qu'on vient d'acheter un bien, avec le prêt à rembourser, l'essence, il y a déjà une bonne partie du salaire qui a disparu". Mais Robert se demande surtout : "Combien de temps cela va encore-t-il durer ? Jusqu'où les prix vont-ils monter ?" Et si avec cette promo les conducteurs avaient retrouvé un minimum le sourire, quand ces questions sont abordées, tous le perdent.

"Là on est presque à 1,90, mais bientôt on va dépasser les deux euros le litre, ça j'en suis certain", prophétise l'un d'eux. Et puis, "avec ce qu'il se passe en ce moment, en Ukraine, _avec la Russie, les prix ne sont pas prêts de baisser_", rajoute un autre... En tout cas, la station Intermarché de Marennes elle, avait bien anticipé l'afflux de clients. Certains craignaient que les cuves soient vides en milieu d'après-midi. Mais d'après le caissier du jour, "elles devraient tenir jusqu'à lundi..."