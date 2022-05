Face à la pénurie des secrétaires de mairie, l'Université de Limoges créé une formation spécifique

C'est une problématique nationale qui s'observe aussi en Limousin, les communes n'arrivent pas à recruter des secrétaires de mairie. C'est un métier peu reconnu et valorisé alors l'Université de Limoges et l'IPAG créé une formation spécifique.

Être secrétaire de mairie, c'est être multitâche selon Nadia qui occupe ce poste depuis 25 ans : " c'est plusieurs métiers en un seul". Nadia s'occupe de "l'état civil, de l'urbanisme, de la préparation des dossiers pour le conseil municipal mais aussi des finances". Pour tout cela, elle est seule et lorsqu'elle a des congés et des formations, elle n'est pas remplacée, alors le travail s'accumule sur son bureau. Bernard Deloménie, maire de Saint-Priest-Ligoure et président de l'Association des maires de Haute-Vienne le reconnait volontiers, elles sont indispensables : "Elles ont connaissance de tous les dossiers, elles sont le pivot dans une municipalité, dans les relations avec les habitants, les prises de rendez-vous, le conseil aux élus".

Si le travail est intéressant, le métier n'est pas attractif. Il y a un manque de reconnaissance et le salaire est faible par rapport au travail fourni. Parfois, les secrétaires de mairie n'ont pas de formation et doivent "apprendre sur le tas" et ce, même après 25 ans de métier, explique Nadia.

Formation et reconnaissance

Face à cette problématique, Agnès Sauviat, directrice de l'IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale) à Limoges, a décidé d'ouvrir une formation. "C'est un métier tellement polyvalent, tellement transversal et exigeant, qu'il fallait créer une formation", explique-t-elle. Ce DU, diplôme universitaire, se fera en 9 mois et sera ouvert à maximum 45 personnes.