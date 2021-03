Face à la précarité alimentaire des étudiants, le Clous de Brest se mobilise

Chaque semaine, le Clous de Brest distribue gratuitement 2.700 colis alimentaires sur les campus de Brest, Quimper, Morlaix et Roscoff. Il met aussi en libre-service des produits de première nécessité. Un coup de pouce tardif (depuis le 20 janvier) mais très apprécié des étudiants.

Fermé depuis un an, le self "Crousty Food" du restaurant universitaire Kergoat à Brest a été transformé en épicerie. Chaque jour, les étudiants peuvent choisir 3 articles parmi 24 produits alimentaires. Avec un bonus le mercredi : un produit d'hygiène, gel douche ou déodorant. Une aide gratuite et sans condition, seule la carte d'étudiant est à présenter à l'entrée.

Dans le rouge

"J'ai pris des cookies, du café et des pâtes, dit Guiram, étudiant en médecine à l'UBO. Effectivement, ça dépanne, parce que c'est pas facile. Moi j'ai le soutien de mes parents, mais tous n'ont pas cette chance." "Personnellement je suis un peu dans le rouge, confirme un autre étudiant. Trois articles c'est beaucoup, ça peut tenir plusieurs repas donc c'est intéressant."

Les étudiants brestois peuvent venir récupérer chaque jour 3 produits alimentaires. © Radio France - Nicolas Olivier

Le Clous de Brest met aussi à disposition des colis alimentaires deux fois par semaine à la cité universitaire Kergoat. "Aujourd'hui il y a deux sacs au choix, celui avec du pain de mie ou celui avec du lait" expliquent Naimat et Mizar, les étudiants référents chargés ce jour-là de la distribution. Leïla, en première année de fac de biologie, a vite pris l'habitude : "j'y vais à chaque fois, ça aide beaucoup parce que ça évite de faire certaines courses. Faut faire attention à chaque dépense, on ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quoi."

ECOUTEZ Leïla Brindel, étudiante en première année de biologie à l'UBO Copier

Grâce aux dons des entreprises

"Il y a un vrai besoin, confirme Sophie Bon, la nouvelle directrice du Clous de Brest. La précarité étudiante augmente parce que beaucoup ont perdu leur emploi et ont besoin d'un soutien à la fois alimentaire avec des produits de première nécessité mais aussi psychologique, et on essaye d'être présents sur les deux tableaux."

Un dispositif rendu possible par les dons de plusieurs entreprises locales comme Even, Eureden, la Scarmor (centrale d'achat des magasins E.Leclerc), Monique Ranou ou encore le Gouessant. Cette aide alimentaire s'ajoute aux deux repas quotidiens à 1 euro proposés depuis le 25 janvier par tous les restaurants universitaires de France.

Infos pratiques. Épicerie gratuite au RU Kergoat du lundi au vendredi de 14h à 16h. Distribution de colis alimentaires à la Cité U Kergoat le mardi et le vendredi de 15h30 à 18h30. Lieux de distribution et horaires sur le site du Crous de Rennes.