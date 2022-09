Face à la sécheresse, les entreprises haut-saônoises de forage font face à un recrudescence des demandes

Face à la sécheresse, chacun tente de trouver une solution. Certains en Haute-Saône se tournent vers les entreprises de forage pour trouver de l'eau a proximité de chez eux. L'entreprise Fréatic, installée à Traitiéfontaine voit ses demandes exploser depuis quelques mois.

"On connaît une hausse de 30 à 40% des demandes, _on n'a jamais connu cela en 18 ans. On a un an de travail_", précise Samuel Bassang, le gérant de l'entreprise. L'homme et ses deux employés interviennent dans un rayon de 150 kilomètres autour de Traitiéfontaine et enchaînent les rendez-vous. "On a des demandes de particuliers mais ce sont surtout les exploitants agricoles qui font appel à nous. Ce sont des personnes qui ont des récupérateurs d'eau de pluie et qui n'en n'ont plus assez. Cela peut aussi être les personnes qui sont rattachées au réseau d'eau mais qui connaissent des difficultés car les communes ne peuvent pas fournir assez. On a des gens aussi qui nous appellent car ils n'ont tout d'un coup plus d'eau et puis une fois que cela revient ils annulent", précise le professionnel.

Il y a de l'eau

Cette peur de manquer a été d'autant plus importante cette année avec la sécheresse et un été qui s'inscrit comme le deuxième plus chaud qu'a connu la Franche-Comté. S'ajoute à cela, les restrictions en eau mises en place par les préfectures. "Nous n'allons pas jusqu'aux nappes phréatiques. Mais il y a de l'eau ! On en a toujours trouvé en 18 ans. On creuse profond. On fait des études pour cela et on fait intervenir par exemple des sourciers", ajoute Samuel Bassang. "Le forage est une bonne solution face aux manques car le volume en eau ne bouge pas", assure le gérant.