Face au boom de la vente en ligne, La Poste recrute plus de 800 personnes en Ile-de-France

Avec le reconfinement et Noël qui arrive, les commandes en ligne explosent. Pour faire face à l'afflux de colis, La Poste cherche toujours plus de main d'oeuvre.

Le nombre de colis gérés par La Poste n'a jamais été aussi important. "Sur la période novembre-décembre, nous aurons un trafic global qui sera supérieur à 100 millions de colis en France. Par comparaison, nous étions à 80 millions l'année dernière", explique François Laborde, délégué régional du groupe en Ile-de-France.

Cette hausse s'explique notamment par l'arrivée de Noël mais aussi le confinement qui incite les Français à commander en ligne.

La Poste a besoin de renfort

Anticipant l'afflux de colis, La Poste a ouvert deux nouvelles plateformes en Ile-de-France, au nord et au sud de Paris. "Et on continue à recruter", précise François Laborde. Le groupe doit ainsi embaucher plus de 800 personnes en CDD ou en intérim pour les prochains mois en Ile-de-France.

Pour postuler il faut soit se tourner vers Pôle Emploi, les agences d'intérim ou sur le site https://www\.laposterecrute\.fr/