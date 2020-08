Face au coronavirus, le Téléthon organise son édition camping d'été

Six campings gardois organisent des animations à partir du 7 août et jusqu'à la fin du mois pour soutenir l'AFM Téléthon. Une manière pour l'association de prendre de l'avance sur le coronavirus et un éventuel durcissement du protocole sanitaire d'ici cet hiver et le lancement officiel le 3 octobre.

Le Téléthon 2020 n'attend pas le mois d'octobre ! Il début dès ce vendredi 7 août, dans 150 campings dont six établissements gardois, grâce à un partenariat avec la Fédératio Nationale de l'hôtellerie en plein air. Cette édition estivale est l'une des conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Car si la collecte 2019 a recueilli 74,6 millions d'euros, le doute plane sur l'organisation l'édition 2020. Que va-t-il se passer si le protocole sanitaire se durcit ? Les coordinateurs et responsables ont pris les devants et veulent conquérir de nouveaux donateurs sur leurs lieux de vacances.

Des Olympiades solidaires

Parmi les participants, le camping des Amandiers à Gallargues-le-Montueux dans le Gard. Ici, la poignée d'animateurs bénévoles, masqués, et jamais trop loin du gel hydroalcoolique, organisent les animations. Le prix, c'est deux euros pour en profiter toute la journée. "On organise des animations pour toutes les tranches d'âge", explique Lisa, "courses de relais, course en sac, jeux en piscine... le tournoi de pétanque pour les adultes !". Le but, c'est de fédérer autour d'une "belle cause", dixit Pascale Loison, coordinatrice pour le secteur Gard Sud :

On a peur pour l'édition de cet hiver... alors pour toucher un maximum de monde, ce Téléthon camping doit créer de bons souvenirs chez les vacanciers. Espérons qu'ils participent plus au Téléthon de décembre. - Pascale Loison

Quel protocole sanitaire pour cet hiver ?

Car la grande question des organisateurs, c'est celle du protocole sanitaire. S'il se durçit d'ici octobre, "il sera encore plus difficile de rassembler des activités dans des lieux clos, et nous ne voulons pas prendre de risque". Les activités du Téléthon, qui s'étale déjà toute l'année, dans les écoles notamment, ont donc décidé de prendre leur place dans les lieux de vacances.

"C'est vrai que souvent aux mois d'octobre, novembre ou décembre, les campings sont fermés et ne peuvent pas participer. C'est une manière de les inclure dans l'aventure Téléthon" explique Pascale Loison. L'AFM Téléthon compte bien renouveler l'expérience l'été prochain, avec de nouveaux campings partenaires.

Le camping des Amandiers à Gallargues-le-Montueux participe au Téléthon des campings 2020. © Radio France - Marion Bargiacchi

Où participer dans le Gard :

Le domaine de Massereau à Sommière

Camping les Amandiers à Gallargues-le-Montueux

Camping de l'Espiguette au Grau-du-Roi associé au Seaquarium pour une animation spéciale le lundi 10 août

Camping isis en Cévennes à St-Julien de la Nef avec sa paëlla

Camping du Mas de Rome à Goudargues

Camping des Cascades à la Roque-sur-Cèze

Vous pouvez retrouver tous les lieux et les dates de cette édition été du Téléthon sur le site officiel. Le lancement officiel du Téléthon dans le Gard, ce sera le 3 octobre depuis le Pont du Gard.