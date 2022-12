Face au froid, certains SDF sont prêts à "passer à l'acte à tout moment", alerte l'association rémoise Assor

Les températures sont glaciales depuis plusieurs jours. A Charleville-Mézières, dans les Ardennes, la barre des -10°C a même été franchie ce jeudi matin, du jamais-vu depuis décembre 2010. Les sans-abri sont particulièrement exposés à ce froid. Difficile pour eux de parvenir à joindre le 115 et trouver une place d'hébergement. Et les centres d'accueil de jour sont pleins.

A l'Assor, l'Accueil solidaire et social Ozanam, situé rue du docteur Lemoine, à Reims, environ 80 SDF sont accueillis chaque jour. "On leur trouve des couvertures, un système D pour essayer d'améliorer leurs conditions", raconte Morgane Jéda. Educatrice spécialisée à l'Assor, elle voit "des gens épuisés physiquement et moralement" par le fait d'avoir passé la nuit dehors.

L'Assor, l'Accueil solidaire et social Ozanam, à Reims, accueille 80 SDF en moyenne chaque jour. © Radio France - Clément Conte

"Certaines personnes vont très mal. On sent qu'un passage à l'acte est possible à tout moment tant les conditions de vie sont difficiles", alerte-t-elle. Sa mission est ainsi de "signaler les situations inquiétantes" à des services, comme l'Agence régionale de santé. Mais aussi d'accompagner, au mieux, ces sans-abri.

"L'écoute, le soutien, la discussion sont les seules choses qu'on peut offrir"

Les SDF accueillis à l'Assor viennent chercher une place au chaud, la journée, mais pas seulement. "On est aussi là pour partager des moments de vie avec eux", comme un café, insiste Morgane Jéda. "L'écoute, le soutien, la discussion sont les seules choses qu'on peut offrir", soupire-t-elle.

L'Assor cherche ainsi à offrir un peu de chaleur humaine aux sans-abri. "On essaie de recréer une ambiance de maison, où les gens peuvent se détendre, avoir accès à une connexion Internet, une douche, un repas, des vêtements", souligne cette éducatrice spécialisée. Des jeux, des activités ludiques, ainsi qu'une aide pour les démarches administratives sont également proposés.