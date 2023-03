Face au marché noir du bois de chauffage en Alsace, les professionnels dénoncent une concurrence déloyale

"Quand un client vient vous voir au bureau et s'étonne de payer 110 euros le stère alors que son voisin lui vend à 60 ou 70, ça vous choque" s'attriste Gérard Vogel, négociant en bois de chauffage à Truchtersheim, dans le Bas-Rhin. En Alsace, le marché noir du bois de chauffage est en plein développement. Alors que le bois de chauffage représente 900.000 stères par an, les 150 professionnels alsaciens n'en vendraient que 30%, selon le Groupement Syndical des Négociants en Bois de Chauffage d'Alsace (GSNBCA). Un phénomène qui s'amplifie depuis l'an dernier, avec la hausse des prix. Le stère est passé de 76€ à 110€.

Explosion des demandes du bois

"Nous avons subi une hausse de 40% des prix l'année dernière, explique Gérard Vogel, l'ONF nous a dit soit vous prenez soit vous prenez pas. Sinon les Allemands prennent plus cher". Face à cette réalité, le négociant n'a eu d'autres choix que d'accepter ces contrats signés pour un an. Selon lui, "il n'y aura pas de baisse des prix avant l'année prochaine".

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation du prix du bois : "le prix du granulé est monté en flèche l'année dernière alors les consommateurs se sont rabattus sur le bois de bûche, moins cher. La demande de bois a explosé, faisant augmenter son prix et parallèlement, celui du granulé est redescendu." Le négociant explique également qu'avec la crainte des coupures de courant, les particuliers se sont rués sur le bois de chauffage et les poêles à bois.

Un phénomène difficile à endiguer

Face à des stères de plus en plus chers, les acheteurs sont donc à la recherche de prix plus intéressants. "Il y en a qui font des lots de déchets de coupes ou ils achètent des troncs, de la grume pour les revaloriser en stère et les revendent." Difficile de lutter contre le phénomène. Il y a d'un côté les particuliers qui vendent eux-mêmes le bois de chauffage. De l'autre, les communes qui ne dépendent pas de l'ONF et vendent aux enchères des stères "sans faire attention à qui les achète". Alors que le GSNBCA a réussi à imposer un maximum de 30 stères par acheteur, certains dépassent ce quota pour les revendre ensuite.

Là où le bât blesse selon Gérard Vogel, c'est sur la qualité du bois. "Ils ne font pas attention si c'est du bois sec ou pas, ils vendent. Mais du bois mouillé, c'est pas bon." Cela peut notamment endommager le poêle ou le conduit de cheminée.