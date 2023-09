Face au prix élevé de l'essence, le bioéthanol est-il la solution ? Ces garagistes de Tours en doutent

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le prix de l'essence à Tours pour comprendre. Environ 1.80€ pour le diesel, et minimum 1.90€ le litre d'essence. Cet été, le prix du carburant est remonté. Alors le carburant E85-bioéthanol, un euro moins cher, paraît idéal. Et pourtant, des garagistes tourangeaux ne posent pas ou plus les boitiers pour adapter sa voiture à ce carburant en partie végétal.

À 0.999€ le litre, le bioéthanol est tentant. "Surtout pas", dit Christophe, gérant du Garage Passion Automobile à Tours. D'après lui, on vend du rêve aux clients. "Évidemment, quand on vous dit que vous allez faire le plein pour moitié prix, qu'est ce que vous faites quand vous n'y connaissez rien ? On y va. Mais, quand on fait le calcul, l'installation du boîtier, des désagréments qu'il peut y avoir, et l'augmentation du prix du carburant. Je ne suis pas convaincu que ça fasse un gain énorme."

Peu de voitures éligibles

Déjà, il faut compter entre 800 et 1.200€ pour l'installation du boîtier. Ensuite, toute les voitures ne sont pas compatibles. Il faut avoir une essence, sans être sous garantie, et que la voiture ne soit pas trop vieille. Et pour le garagiste Dominique Ledoux, basé à la Riche, trop peu de voitures sont éligibles. "La compatibilité de ces boîtiers va concerner à peu près 20 % ou 25 % du parc automobile français. Peut être que le jeu n'en vaut pas la chandelle."

Dominique Ledoux ne pose plus les boitiers bioéthanol. Lui qui y a cru quelques années, a vite arrêté. Pour lui, c'était trop problématique et peu rentable. "Il faut savoir qu'un véhicule en bioéthanol va consommer à peu près 20 % de plus. Il n'y a pas des stations partout. Des fois, on va être tenté de refaire le plein en essence. Quelqu'un qui roule peu, qui fait 10.000 kilomètres par an et qui a un véhicule compatible, il faudra bien compter trois ans pour amortir le boitier."

D'autant que le bioéthanol augmente ! Depuis fin décembre 2022, il a déjà pris 0.30€.