Face au ralentissement de l'inflation, les petits producteurs de Moselle vont "mieux qu'en 2022"

Face aux cagettes remplies de haricots, Sylvain hésite. "D'habitude je prends cette variété, sauf que là ils sont à douze euros le kilos", montre-t-il du doigt. "Ça reste quand même assez élevé, donc je vais prendre des haricots plats cette fois-ci." Cet habitant de Saint-Hubert, en Moselle, parcourt les rayons du magasin de producteurs L'Ayotte, à Ay-sur-Moselle. "Je regarde encore plus les prix qu'avant, notamment les prix au kilo qui m'orientent pour me dire si je peux acheter ou pas, si je dois en prendre un peu moins ou un peu plus."

Depuis plusieurs mois, les petits producteurs tentent de reconquérir leur clientèle. La forte inflation causée par la guerre en Ukraine en février 2022 a mis un coup d'arrêt à l'explosion des ventes en circuit court pendant les confinements et tout au long de la crise sanitaire. Cette hausse des prix ralentit encore sur un an au mois de juillet mais en Moselle, les producteurs n'en ressortent pas indemnes. Selon une étude de l'Observatoire des systèmes alimentaires territorialisés, la densité des lieux de distribution en circuit court dans le département a baissé de 13% entre 2020 et 2022.

"Si on ne le fait pas, qui le fera ?"

"Nous, on peut se permettre de venir chez ces producteurs, on n'est pas trop embêtés financièrement", confie Émilie, devant des tomates. "Donc si nous on ne le fait pas, qui le fera ?" C'est aussi l'avis d'Audrey et Éric, sachet plastique dans une main. "On a acheté de la viande pour faire le barbecue", explique l'habitant de Secourt. "11,70 euros le kilo, ce n'est pas plus cher qu'au supermarché..." "Et puis au moins, ça va dans leur poche à eux", appuie sa compagne.

"Dans les magasins de producteurs, nous n'avons pas augmenté les prix proportionnellement à ce qui se fait en grande surface", confirme Martine Cordel, éleveuse de vaches Limousine à Evendorff, près de Sierck-les-Bains, et associée à la tête de L'Ayotte. "Non seulement on s'est un peu sacrifiés pour réduire nos marges, mais en plus on a restreint les charges au maximum", explique-t-elle. "On demande aux clients de venir avec leurs boîtes pour ne pas utiliser de papier. Pareil en caisses, où on leur demande systématiquement s'ils veulent qu'on imprime le ticket de caisse."

"Laisser passer l'orage"

Vincent Neveux non plus n'a quasiment pas augmenté les prix de ses fruits et légumes frais en 2022*. "C'est sûr qu'en termes de résultats, ça n'a pas été la meilleure année de ma carrière",* rigole le maraicher, installé depuis trente ans à Norroy-le-Veneur, près de Semécourt. "On a rogné sur nos marges, on a fait plus d'heures, on a pris moins de main-d'oeuvre... On a bricolé comme ça pour essayer de passer l'année."

Vincent Neveux et son fils Théau ont choisi de ne quasiment pas augmenter leurs prix en 2022. © Radio France - Bastien Munch

"C'est pour garder nos clients qu'on a évité au maximum d'augmenter les prix de vente", continue-t-il. "Normalement, on devrait augmenter nos fruits et légumes frais de 10%. Mais si on fait ça, on risque de perdre des clients, donc le choix est compliqué." Vincent Neveux veut avant tout "laisser passer l'orage". "Bien sûr qu'il faut faire attention et continuer à sortir un bénéfice pour que l'exploitation perdure, mais je suis assez confiant. Je me dis que ça ne peut pas durer comme ça éternellement, ça va forcément rentrer dans l'ordre."

Tendance à la hausse

Des efforts qui commencent déjà à payer pour certains producteurs mosellans. "On n'est pas revenus dans la situation d'avant-Covid, mais on est mieux qu'en 2022", assure Martine Cordel, également vice-présidente de la Chambre d'agriculture en charge des circuits courts et de proximité. "L'année dernière a vraiment été perturbante, et là on sent un petit peu que les gens reprennent leurs habitudes. Ils se souviennent de ce qu'ils ont acheté pendant le confinement et on les voit revenir. On voit même de nouveaux clients !"

"Il y a quelque chose qui est en train d'opérer", affirme l'éleveuse. "C'est lent, mais on sent une tendance haussière. En revanche, ce n'est pas suffisant pour qu'on soit très optimistes. Beaucoup de jeunes se sont lancés en circuit court pendant la pandémie, ça avait très bonne presse, mais désormais le soufflé est retombé. C'est un peu la galère parce qu'ils ont fait beaucoup d'investissements dans des installations, mais il faut retrouver un marché. Et ce n'est pas toujours simple."

Pour aider les producteurs mosellans, l'agence MOSL Attractivité a aussi décidé de lancer, le jeudi 20 juillet, une campagne de communication pour mettre en avant les produits du département. Une vidéo a pour l'instant été partagée sur les réseaux sociaux.

La Qualité MOSL à portée de main !