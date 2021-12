La détresse d'un couple de Mayennais face aux annulations d'événements en série

Fabien et Séverine Lorh subissent les annulations d'événements en cascade avec le rebond de l'épidémie de covid. Elle est fleuriste, lui musicien professionnel. Ce couple de Mayennais espère pouvoir compter sur le soutien de l'État.

Des annulations d'événements en cascade en ce mois de décembre à cause du covid... Comme un air de déjà vu pour ce couple de Lassay-les-Châteaux, dans le Nord-Mayenne. Parents de deux enfants, Séverine Lorh est fleuriste, lui interprète et musicien professionnel. Ils sont très inquiets pour les mois à venir.

Déjà des annulations pour le mois de janvier

Dans son studio d'enregistrement installé au rez-de-chaussé de leur maison, Fabien consulte ses mails."Encore une annulation confirmée, soupire-t-il. Un concert à la salle des fêtes." Dépité, il fait le compte : une dizaine de concerts annulés jusqu'ici pour les fêtes de fin d'année. Il perd 1.800 euros.

"Non seulement les annulations commencent à tomber pour le mois de janvier mais en plus mon agenda ne se remplit pas." Il pourrait demander à ses clients d'honorer malgré tout leur contrat puisque ces événements n'ont fait l'objet d'aucune interdiction mais il n'y tient pas : "Souvent ce sont des associations et elles peinent déjà à s'en sortir financièrement."

Séverine Lorh, elle, accuse le coup après l'annulation de la Sainte-Barbe. Sa commande lui est restée sur les bras. "Et le week-end n'a pas suffi à rattraper les pertes, indique-t-elle. Elle se dit très angoissée pour la suite : "C'est un peu le même problème que pour les traiteurs, comme la nourriture, les fleurs sont périssables."

"Le gouvernement devrait interdire officiellement tous les événements" - Fabien Lorh, artiste musicien mayennais

Heureusement pour la fleuriste, ses trois boutiques tournent bien à l'année. Son mari, en revanche, craint de ne pas pouvoir déclarer le nombre d'heures nécessaires au statut d'intermittent et cette fois, de ne pas bénéficier du soutien de l'État.

Quitte à prendre des précautions, "plutôt que d'émettre des recommandations, le gouvernement devrait interdire officiellement tous les événements et relancer les dispositifs d'aides", juge-t-il.

Fabien Lorh s'est entretenu lundi 6 décembre avec le député mayennais Yannick Favennec qui s'est engagé à faire remonter ses inquiétudes au Parlement.