Face aux annulations en cascade pour décembre, les traiteurs mayennais ont le blues

Personne ne songe à annuler Noël, et pourtant, c'est bien ce qui est en train de se passer pour les traiteurs de Mayenne. Face au rebond des contaminations et aux nouvelles anxiogènes qui entourent le variant Omicron, leurs clients, qu'ils soient des communes, des entreprises ou des particuliers, annulent en cascade leurs commandes de décembre. L'inquiétude grandit pour la profession et tout le secteur de l'événementiel.

Des annulations en cascade en moins d'une semaine

Bon nombre de traiteurs mayennais le constatent : depuis la première semaine de décembre, leur téléphone n'arrête pas de sonner pour des annulations : "les collègues appellent et demandent si on est tous dans le même cas, à avoir des annulations. Les gens ont peur", explique Régis Regnier, président des traiteurs de la Mayenne. Dernière en date : l'annulation des fêtes, réceptions et spectacles à la salle Saint-Pierre de Méral, dans le sud de la Mayenne.

Le maire de Méral, Richard Chamaret s'en explique : "au vu de la recrudescence des cas dans le département et dans notre zone, on a plutôt des retours positifs par rapport à cette décision. En tant que maire, on fait ce que l'on peut, à notre échelle, pour tenter de freiner la mauvaise pente." La préfecture de la Mayenne laisse en effet à chaque élu la possibilité de prendre une telle décision. Et Richard Chamaret insiste : "il n'est pas question de faire peur aux gens, qui comprennent le pourquoi de cette décision."

L'argumentaire laisse Régis Régnier bien amer : "Bien sûr qu'on ne peut pas laisser le virus se propager comme ça. Mais du coup, c'est tout un pan de notre profession qui est encore suspendue." Sa compagne Corinne Regnier, qui gère La Corévatine à Saint-Berthevin, détaille : "c'est 50% des prestations qui se sont annulées, soit en huit jours, 35.000 euros de chiffre d'affaires en moins."

Comment survivre à ce nouveau coup d'arrêt ?

Depuis la fin du "quoiqu'il en coûte", les aides de l'État se sont réduites à peau de chagrin. Régis Regnier réclame un vrai accompagnement : "si on ne nous aide pas, on va y passer c'est sûr".

Ce lundi soir, Jean Castex a promis que le ministre de l'Économie Bruno Le Maire allait se pencher, dès le lendemain, sur les dispositifs d'accompagnement pour les traiteurs. Il a par ailleurs recommandé de "lever le pied" dans les interactions sociales, et de limiter les "moments de convivialité" en intérieur dans les sphères privées et professionnelles, afin de tenter d'endiguer la cinquième vague de coronavirus.