Face aux besoins, les Restos du cœur de Tarnos vont désormais ouvrir toute l'année

"Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de précarité ces derniers temps", constate Maïté Convert, bénévole aux Restos du cœur de Tarnos. L'association a décidé d'ouvrir toute l'année son local, habituellement fermé entre avril et octobre, afin d'assurer les distributions alimentaires pour les bénéficiaires, de plus en plus nombreux.

Ouverture une fois par semaine

"Nous enregistrons une hausse de 10 à 15 % de bénéficiaires depuis ces dernières années. Il y a eu l'effet Covid, avec ces personnes qui n'avaient plus de travail, et maintenant, le coût global de la vie qui a énormément augmenté", poursuit Maïté Convert. La bénévole raconte ainsi voir de plus en plus de retraités et de familles monoparentales qui n'arrivent plus à s'en sortir.

Les Restos du cœur de Tarnos vont donc maintenir leurs distributions alimentaires toute l'année. À partir du 8 avril, elles se feront une fois par semaine, le vendredi. Pour tout renseignement : 05 59 64 86 26.