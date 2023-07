Face "aux bouilloires thermiques", la région Hauts-de-France aide les propriétaires à faire des travaux

Chez Amélie de Vains, c'est dans une pièce en particulier qu'il fait très chaud l'été. Un couloir de 19 mètres de long, qui donne directement sur la chambre des parents et celles de leurs enfants. "Ca monte jusqu'à 35 degrés" confie celle qui a acheté en décembre 2022 cette grande maison située rue Saint Fuscien à Amiens. Il faut donc tenter de rafraîchir l'atmosphère le plus possible : "On doit laisser fermés tous les volets et d'aérer quand c'est possible, sinon on a chaud la nuit."

ⓘ Publicité

Un soutien de la région pour aider au financement des travaux

Il a donc fallu réfléchir à des travaux, car les fenêtres ne sont pas isolées et le toit de la pièce en polycarbonate, un matériau qui réfléchit la lumière du soleil. Mais le coût pour la famille est élevé. "Entre 100 000 et 150 000 euros", indique Amélie de Vains. Elle a donc fait appel aux services de Laure Pedot, technicienne pour Hauts-de-France Pass Rénovation, un service proposé depuis 2013, d'abord dans l'ancienne région Picardie, puis généralisé à toute la région. "Je réalise des diagnostics en amont pour évaluer la consommation d'énergie, je fais des préconisations de travaux et des estimations de coûts des travaux, avant de simuler les différentes aides auxquelles peuvent prétendre les particuliers", décrit Laure Pedot.

Le toit en polycarbonate de ce couloir attire fortement la chaleur © Radio France - Florent Vautier

Dans cette maison, la prise en charge, qui évolue en fonction des revenus, pourra atteindre 30% du montant, "car il s'agit d'important travaux et les aides sont plafonnées", explique Laure Pedot. Des travaux qui pourront commencer fin 2023, pour être un peu plus au frais à l'été 2024. Hauts-de-France Pass Rénovation s'engage, après les travaux, à accompagner les particuliers pendant 6 mois sur le suivi de leur consommation. L'an dernier 59% des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures selon une récente étude de la fondation Abbé Pierre.