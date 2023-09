Face aux chaînes, "certains vont devoir fermer" pour Mathieu Paget, artisan boulanger à Lons-le-Saunier

Les Francs-Comtois sont très attachés à leur boulangerie traditionnelle. Mais "les chaînes font des offres qu'on ne peut pas se permettre", explique Mathieu Paget, artisan boulanger à Lons très remonté comme une dizaine de ses collègues par deux projets d'installation de chaînes dans l'agglomération, Ange et Marie Blachère.

ⓘ Publicité

"Des parts de camembert de plus en plus réduites" - Mathieu Paget

"Cet attachement de la population, on le connait, mais une bonne partie va aussi au moins cher", s'inquiète Mathieu Paget. "Depuis l'arrivée des premières chaînes à Lons, on a tous perdu une part de notre chiffre d'affaires. Les parts du camembert se réduisent de plus en plus."

"La qualité ne suffit plus, les clients scrutent le prix"

Avec à terme un risque évident : "il y aura moins d'emplois dans nos boulangeries traditionnelles", déplore l'artisan. "Certains vont sans doute devoir fermer. Car la qualité ne suffit plus, les clients regardent beaucoup le prix au vu du contexte actuel. cet été on a vu des touristes calculer la moindre dépense," constate encore le boulanger jurassien.

Un rendez-vous a été demandé aux élus de Lons-le-Saunier. L'interview de Mathieu Paget est à retrouver ici en intégralité.