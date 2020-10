Face aux contraintes administratives, les prestataires allemands rechignent à travailler côté alsacien

Des Alsaciens qui achètent une machine à laver ou une chaudière en Allemagne, mais pour qui le service après-vente refuse de se déplacer quand il faut la réparer. Des entreprises allemandes qui acceptent de vendre des fenêtres à des clients alsaciens, mais leur demandent de venir les chercher de leur côté du pont, pour ne pas avoir à franchir la frontière. Ce genre de mésaventures se multiplie ces dernières années.

Le Centre européen de la consommation a publié une enquête le 10 septembre. Parmi les consommateurs qui y ont participé, 61% déclarent que le prestataire allemand a refusé de franchir le Rhin. Dans près de 95% des cas de refus, la raison invoquée est la lourdeur des démarches administratives.

Les règles françaises de détachement de salariés se sont durcies en 2018, pour lutter contre le travail au noir et le dumping social. Mais pour des entreprises frontalières, qui multiplient les interventions côté français, ces règles s'avèrent très contraignantes.

Des règles contraignantes de détachement des salariés

"Beaucoup d'entreprises chez nous ne s'embarrassent plus, et ne viennent plus côté français", acquiesce Boris Fels, qui dirige l'entreprise allemande Paradiso, installée dans le Bade-Wurtemberg, tout près de la frontière, et qui vend des abris de piscine. Ce patron est intarissable sur les démarches qu'il doit mener, les documents à traduire intégralement en français, les déclarations préalables en ligne, l'obligation de désigner un représentant en France... "C'est fou", s'exclame-t-il, soulignant la perte de temps et d'argent.

En 2019, la Chambre de commerce et d'industrie de Fribourg avait mené une enquête auprès des entreprises allemandes de la région. Plus de 40% d'entre elles, surtout des petites entreprises, déclaraient avoir réduit leurs activités en France, du fait des formalités de détachement. Quelques assouplissements sont intervenus depuis, mais restent insuffisants pour beaucoup de patrons outre-Rhin.

Vers un régime dérogatoire pour les entreprises frontalières ?

Au Centre européen de ma consommation, on attend un décret, qui devait paraître début 2020, pour créer "une sorte de régime dérogatoire" pour les entreprises frontalières, explique Christian Tiriou, chef de projet. En attendant, l'association distribue une brochure en forme de mode d'emploi, à destination des consommateurs français désireux de faire appel à un artisan allemand.

À l'entreprise Paradiso, Boris Fels plaide quant à lui pour une harmonisation des formalités européennes de détachement. "Mais dans les faits, chaque pays fait ce qu'il veut", constate-t-il avec amertume.

Les entreprises alsaciennes sont également soumises à des démarches et à des difficultés pour travailler côté allemand, mais le Centre européen de la consommation constate que le consommateur allemand a moins tendance à faire appel à un artisan de l'autre côté du Rhin que le consommateur français.