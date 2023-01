Face aux coûts de l'énergie, la mairie de Saverne ferme un jour de plus par semaine

La ville de Saverne (Bas-Rhin) a décidé de fermer la plupart de ses services municipaux un jour par semaine. Et cela pendant tout l'hiver jusqu'au 31 mars. Histoire d'économiser l'énergie . Depuis le 2 janvier, les services de la mairie, état civil, passeports, mais aussi la bibliothèque ou le musée sont fermés chaque vendredi.

Il faut dire que la commune de 12.000 habitants payera son électricité 4.5 fois plus cher en 2023 que l'an dernier. Alors le maire de Saverne, Stéphane Leyenberger, se retrouve face à une facture énergétique qui va lui coûter 1.600.000 euros de plus cette année, soit 10% du budget de la commune. Il a donc dû trancher.

"On doit faire face à une explosion sans précédent des coûts de l'énergie. Il nous fallait aller au-delà des traditionnelles économies qu'il faut bien sûr faire. Il a fallu inventer pour tenter de garder des marges de manœuvre pour la commune, et donc on s'est dit que l'une des manières d'économiser davantage d'énergie, c'était de fermer la mairie trois jours de suite du jeudi soir au lundi matin. On espère que toutes les mesures mises bout à bout permettront d'économiser environ 400.000 euros soit le quart de l'augmentation que nous avons calculé compte tenu de l'explosion des coûts" explique l'élu.

La ville économisera notamment 200.000 euros grâce à l'extinction de l'éclairage nocturne des rues de 21h à 6h. Mais cela ne suffira pas pour compenser toute la hausse des coûts.

A Saverne le maire espère économiser 400.000 euros en fermant un jour de plus par semaine les services municipaux et en éteignant plus tôt l'éclairage public © Radio France - Antoine Balandra

"C'est énorme, 1.6 millions d'euros en plus pour une commune comme la notre. Cela représente 10% de notre budget de fonctionnement. Le but, c'est de ramener cette somme à 1.2 millions si c'est possible. Ce million deux cents mille euros, il faudra ensuite le trouver par d'autres économies sur des actions publiques et peut être aussi le moins possible par l'impôt via la taxe foncière" ajoute Stéphane Leyenberger.

La police municipale et le service propreté continueront en revanche à travailler normalement, toute la semaine. A Saverne, les usagers semblaient en tout cas plutôt convaincus par la décision de fermer un jour de plus les services municipaux jusqu'à fin mars.

"C'est une très bonne chose, je pense qu'il faut économiser le plus possible" disait une habitante venue faire des papiers d'identité. "Je trouve que c'est une bonne initiative et en plus c'est un geste pour l'environnement, donc cela va dans le bon sens, et je pense que l'on peut s'arranger pour aller en mairie une autre fois dans la semaine" soulignait un jeune homme venu pour une déclaration de naissance.

Le maire de Saverne précise d'ailleurs que les horaires d'ouverture du lundi au jeudi ont été rallongés en journée.