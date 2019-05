Face aux cyanobactéries, la ville d'Éguzon va construire un bassin en-dehors du lac

Éguzon-Chantôme, France

"C'est toujours angoissant quand on fait les analyses", admet Jean-Claude Blin. Le maire d'Éguzon est régulièrement préoccupé par la question des cyanobactéries dans le lac. Des bactéries qui provoquent une irritation de la peau et qui apparaissent lorsque les températures augmentent. La baignade est alors interdite dans le lac. "Il y en a de plus en plus", confirme Frédéric, un habitant d'Éguzon. "Ça donne une mauvaise image à la commune. On ne peut plus se baigner, les structures gonflables sont inutilisées", poursuit cet habitant.

Les activités ludiques et aquatiques seront juste à côté du lac d'Éguzon © Radio France - Jérôme Collin

Ce n'est pas bon non plus pour le commerce, précise Jean-Claude Blin. "Quand les gens voient que la baignade est interdite, ils ne veulent pas revenir. Les commerçants le sentent et ils me le disent", précise le maire d'Éguzon.

Éguzon est le plus grand lac de la région Centre, donc il y a un intérêt majeur à faire en sorte que le public soit satisfait en venant ici"

Des travaux d'1 500 000 euros

D'où la nécessité d'agir vite et de trouver une alternative au lac d'Éguzon dès que la baignade y est interdite. Un bassin pouvant accueillir entre 150 et 200 personnes est en cours de construction. Des jeux ludiques aquatiques seront également installés et proposés aux touristes. Coût des travaux : 1 500 000 euros, avec une aide du département de l'Indre, de la Région et de l'Etat.

"Cela permettra aux jeunes de s'amuser tout en ayant le confort d'une plage avec des bancs, des zones où les gens pourront se détendre", souligne François Chevalier, l'un des paysagistes. Tout devrait être prêt dans le courant du mois de juin, pour lancer idéalement la saison estivale.