Face aux difficultés de recrutement, une boulangerie de Meurthe-et-Moselle lance un appel aux retraités

Allain, France

C'est une nouvelle illustration des difficultés de recrutement en Lorraine et un peu partout en France dans certains métiers. La boulangerie Boulanger (30 salariés) , installée à Colombey-les-Belles et Allain en Meurthe-et-Moselle, est à la recherche de salariés mais faute de candidats réellement intéressés, elle a décidé de se tourner vers les retraités. La direction espère qu'ils seront plus disponibles pour quelques heures de travail et susceptibles d'être intéressés par un complément de revenus. Trois postes sont à pourvoir à temps partiel à l'entretien et à la confection des pâtisseries charcutières (quiches, pâtés lorrains et tourtes).

Un frein au développement

Une décision un peu en désespoir de cause pour Delphine Boulanger, la co-gérante :

"On a fait le constat qu'il était très difficile de recruter, encore plus en milieu rural puisqu'on n'a pas de transports en commun. On est obligés de pérenniser les emplois. On ne peut refuser de nouveaux marchés. Il y a quand même un constat, c'est que les retraités ont travaillé longtemps mais ont du mal à vivre correctement. Pourquoi ne pas les solliciter alors qu'ils sont toujours dynamiques. Ca leur fait un petit complément."

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la boulangerie au 03 83 52 60 54.