Face aux prix de l'énergie, des Côte-d'Oriens choisissent la fibre de bois pour isoler leur maison

Des blocs de fibres de bois pour isoler leur maison : c'est le choix qu'a fait un couple de dijonnais pour diminuer leur consommation d'énergie et donc, faire baisser la facture. L'isolation se fait par l'extérieur, sur les 150 mètres carré de façade. Une première pour Nicolas Pagnier, artisan chez Duramen Construction et responsable de ce chantier. "D'habitude, ce sont des professionnels qui demandent ce genre de chose. C'est la première fois que je réalise des travaux d'isolation par le bois à l'extérieur, chez des particuliers. Je pense même que ce sont les premiers à en faire la demande en Côte-d'Or."

Les 150 mètres carrés de façade sont isolés par le bois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Pour l'artisan, l'isolation par le bois est l'une des solutions les plus efficace et rentable.

En plus d'être un bon isolant, la matériau est facile à découper, manier et à poser. "On obtient une coupe à la perpendiculaire, dans tous les sens et bien plane, ce qui nous permet de faire tous les angles de façade, autour des tableaux de fenêtre et ça permet une meilleure finition des enduits de façade."

Nicolas Pagnier découpe ses blocs de fibre de bois © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Les blocs de fibre de bois qui serviront à l'isolation de la maison © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une fois la pose des panneaux de fibre de bois terminée, l'artisan met un sous-enduit. "Puis, on noie une trame de fibre de vers dans le sous-enduit. Après, y'a quelques passes d'imprégnation pour faire des produits d'accrochage etc... et on termine par un enduit de finition avec le coloris choisi par les clients."

Le produit final avec la pose de différentes couches d'enduits © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Une belle économie de faite

Pour 150 mètres carrés de façade à isoler, le couple en a eu pour 29.000 euros. "Une somme importante mais ils vont faire de sacrées économies d'énergie derrière", précise Nicolas Pagnier. L'artisan estime que ses clients verront une baisse de 30% sur leur facture. Un bon plan, qui commence à se propager partout dans le département. "J'ai déjà 5 chantiers de prévu dans les mois à venir, toujours chez des particuliers", confie Nicolas Pagnier.