Saint-Quentin-Fallavier, France

En ce jour de Saint-Valentin, la fleur phare c'est bien évidemment la rose. Sachez qu'en Nord-Isère, on compte quatre créateurs de roses, que des entreprises familiales sur plusieurs générations. Ces créateurs, dans le jargon, on les appelle "obtenteurs". Et comme un fabricant de sac ou de chaussures de luxe, ils doivent faire face à la contrefaçon. France Bleu Isère a interrogé deux de ces créateurs : l'entreprise Laperriere, créée en 1864 et qui compte quelque dix équivalents temps plein. Basée à Saint-Quentin-Fallavier, elle est présente sur le marché français. Il y a aussi le groupe Meilland-Richardier, le plus gros créateur-producteur français, installé à Diémoz et présent dans une soixantaine de pays. L'entreprise a vu le jour en 1850.

Reportage Copier