Face à la hausse du prix des légumes, les Marseillais se déplacent au marché de Noailles

Le prix des courgettes et des aubergines explosent en grande surface : parfois de quatre à six euros le kilo. Des légumes qui ne sont pas de saison et importés de l'étranger. Pourtant, au marché de Noailles à Marseille leurs prix défient toute concurrence : moins de deux euros le kilo.

Les courgettes et les aubergines sont hors de prix : de quatre à six euros le kilo, deux fois plus cher qu'en temps normal à cette saison. En cause : la météo espagnole capricieuse des ces derniers mois. Une sécheresse en automne suivie des inondations puis du gel.

Pourtant, sur le marché de Noailles, rue du marché des Capucins à Marseille, les prix défient toute concurrence : moins de 2 euros le kilo de courgettes ou d'aubergines. Une situation qui arrange Fatia. La maman remplit son sac orange fluo de poignées de courgettes : "Ça nous permet de manger des fruits et des légumes de toutes les saisons pour pas cher." Si les prix sont aussi peu chers, c'est parce que les légumes viennent d'encore plus loin que l'Espagne. Vincent vend des courgettes marocaines, un euro soixante le kilo "Il fait beau-là bas, ça pousse donc on ne se prive pas."

Le marché de Noailles à Marseille est ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. © Radio France - Marion Bargiacchi

Une histoire de marges ?

Pourtant ces mêmes courgettes sont vendues plus du double en supermarché, parfois jusqu'à cinq euros le kilo. "Sûrement une question de marge et de frais de personnel" explique Youssef. "Si ce n'est pas cher sur le marché c'est parce qu'ils sont intelligents, ils ne mettent pas des marges que les petits comme nous ne peuvent pas payer !"

Et lorsqu'ils s'agit de se questionner sur la provenance des fruits et légumes, Youssef avoue une demi-faute : "Je sais que mes fraises viennent de loin, que ce n'est pas la saison mais il faut pouvoir se faire plaisir de temps en temps." Au marché de Noailles, ce n'est pas ce qui préoccupe les consommateurs explique Vincent : "Ici, les gens n'ont pas le porte-monnaie pour acheter des légumes français, c'est trop cher."

Pour manger français et pas cher, il faut respecter la saisonnalité des légumes.