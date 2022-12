Facture d'électricité multipliée par trois : la boulangerie d'Anzême en Creuse contrainte à fermer

Le couperet est tombé il y a quelques jours : les boulangers d'Anzême en Creuse ont reçu un courrier d'EDF, qui actualise ses tarifs pour l'année 2023. Leur facture d'électricité passe du simple au triple. Dans ces conditions, le couple a décidé de fermer boutique définitivement fin décembre. "A l'heure qu'il est, on a une entreprise qui tourne et qui fonctionne, on a de la trésorerie, on n'a pas de soucis, précise la boulangère, Laetitia Mazerolles. Mais on sait qu'en janvier à cause du triplement de la facture d'électricité, ça ne passera plus."

"Le Suprême" à Anzême a 300 clients par mois. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Aucune aide

Cette hausse s'ajoute à celles de la farine ou encore du beurre : "La matière première a déjà doublé voire triplé, poursuit-elle. On préfère arrêter avant de s'endetter personnellement et de se retrouver le nez dans la misère." Avec deux enfants à charge, impossible pour eux de continuer dans ces conditions : "On est comme tout le monde, on a nos propres factures, la maison... ce n'est plus possible." Son mari hausse les épaules : "On fait ce métier par passion, mais travailler pour payer cette facture, c'est non."

Ils n'ont pas le droit aux aides annoncées par l'Etat : "On passe à travers comme bien souvent !", fulmine Laetitia Mazerolles. "J'ai un contrat de 42 kW. Pour avoir cette fameuse aide, il faut être à 36. Si je passe à 36, je vais faire sauter les plombs, ce n'est pas possible", explique son mari. Après avoir déjà augmenté le prix de leurs produits de dix centimes cet été, ils n'imaginent pas une hausse du pain capable de compenser l'explosion de l'électricité.

Le couple de boulangers est installé depuis dix ans à Anzême. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le seul commerce de la commune

Installés depuis dix ans à Anzême, le couple qui tient la seule boulangerie dans un rayon de 15 km s'apprête donc à tout arrêter. Laetitia Mazerolles envisage même de reprendre son métier initial d'infirmière : "Il faut qu'on se retourne, au 1er janvier, il faut qu'on soit ailleurs." Elle soupire : "Les boulangers sont en voie de disparition."

"Le Suprême", la boulangerie d'Anzême, compte 300 clients par mois. "Pour payer la facture d'électricité en 2023, il faudrait passer à... 1.000 clients !" sourit amèrement la boulangère.

Les habitants d'Anzême se mobilisent pour sauver leur boulangerie. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une pétition recueille 250 signatures

Heureusement, les boulangers d'Anzême peuvent compter sur le soutien des habitants. Leurs voisins, dont Annie, se sont aussitôt mobilisés et ont lancé une pétition : "Ils travaillent d'arrache-pied, ils sont là à 1h du matin jusqu'à 13h30, parfois 16h pendant les fêtes. Ils sont consciencieux, ils font du bon pain... on en a besoin dans nos campagnes !" Un retraité ajoute : "La boulangerie, c'est aussi la convivialité, c'est important."

Leur pétition a déjà recueilli au moins 250 signatures, dont celle de Cyrille Bertrand, conseiller municipal à la mairie, et client fidèle de la boulangerie : "C'est le seul commerce d'Anzême, s'il ferme, qu'est-ce qui va nous rester ? On va être une cité dortoir ? Non !" Il dit soutenir les petits artisans, mais comment concrètement ? "On est pris de court, on ne sait pas quoi faire pour les aider. Ces augmentations touchent toutes les petites entreprises, malheureusement on ne peut pas sauver tous les commerces."