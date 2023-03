Facture d'énergie de 15 000 euros : le boulanger de Mellac obtient gain de cause

Il est soulagé et il y a de quoi. Thierry Sagard, boulanger à Mellac, près de Quimperlé dans le Finistère ne paiera finalement pas la facture de 15 216 euros que TotalEnergies lui réclamait. Sur France Bleu Breizh Izel, il avait fait part de son incompréhension et de son désarroi quand il avait reçu un mail du fournisseur d'énergie lui réclamant cette somme conséquente. Non pas pour avoir consommé de l'électricité mais pour avoir simplement changé de fournisseur après une panne d’électricité. Il n'avait pas respecté les clauses de résiliation, expliquait TotalEnergies.

ⓘ Publicité

“Nos équipes relation client ont étudié le cas que vous nous avez fait remonter de la boulangerie Le Pain de Sucre située à Mellac", explique TotalEnergies à France Bleu Breizh Izel. Le fournisseur rappelle que “la facture mise en cause concerne une demande de résiliation anticipée pour laquelle des pénalités s’appliquent car, comme vous le savez, les dispositifs gouvernementaux qui prévoient une révision sans frais des tarifs de consommation pour l’année 2023 ne remettent pas en cause l’application des frais de résiliation anticipée inscrits aux contrats de fourniture”.

"Raison exceptionnelle"

Il souligne toutefois que “dans le cas précis de la boulangerie Le Pain de Sucre, la demande de résiliation est cependant intervenue après une première rupture d’approvisionnement subie par le client, et totalement indépendante de la volonté de TotalEnergies Electricité et Gaz France”. C’est pourquoi, explique TotalErnergies, “pour cette raison particulière et exceptionnelle, TotalEnergies Électricité et Gaz France va traiter ce dossier sans appliquer de pénalité de résiliation anticipée”.