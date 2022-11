Facture d'énergie : "une augmentation de 380%" déplore un hôtelier cherbourgeois

"On est dans une situation gravissime car tout l'établissement fonctionne à l'électricité : chauffage des 44 chambres, eau chaude, blanchisserie...". Ludovic Hamel, propriétaire et gérant de l'hôtel L'Ambassadeur sur les quais à Cherbourg, ne cache pas son inquiétude. Son contrat triennal d'électricité arrivait à échéance à la fin de l'année. Son renouvellement tombe donc au pire des moments, en pleine explosion des prix de l'énergie.

Pour l'an prochain, mon fournisseur me proposait une augmentation de 1075% de la facture par rapport au contrat actuel. J'ai donc démarché six sociétés différentes pour voir le mieux offrant. Mais malgré cela, je viens de signer un nouveau contrat avec une hausse de 380% de la facture d'électricité - Ludovic Hamel, propriétaire de l'hôtel L'Ambassadeur à Cherbourg

Depuis la mi-octobre, l'hôtelier cherbourgeois travaille avec son comptable pour voir comment faire à l'avenir. Car il n'y a pas que l'énergie qui augmente. "L'alimentaire a pris 25%, les salaires 35%__... Ajoutez à cela la difficulté de recruter du personnel. Tout le monde est concerné", confit-t-il. Alors, le professionnel réfléchit à plusieurs solutions. Il a déjà augmenté un peu les tarifs des chambres. "Hormis une augmentation forte du prix des chambres, je ne vois pas comment m'en sortir. Mais ça risque de faire fuir les clients pour la saison prochaine", se lamente Ludovic Hamel. Autre possibilité : fermer le week-end et rester ouvert en semaine. "On reste sereins car l'activité est bonne à Cherbourg, avec la clientèle d'affaire notamment", se console le gérant.

A St-Germain-sur-Ay, une première depuis treize ans !

Fermer plus longtemps, c'est le virage pris par Mike Allen, de la Ferme des Mares à Saint-Germain-sur-Ay, sur la côte ouest de la Manche. L'établissement compte dix chambres et un restaurant de 35 couverts. "On chauffe surtout au bois, mais il augmenté de 60% en peu de temps", explique Mike Allen. Pour la première fois depuis qu'il s'est installé dans la Manche il y a treize ans, il va étendre sa fermeture hivernale, du restaurant comme de l'hôtel. "D'habitude, on ferme un mois, mais cette fois, on va étendre à trois mois, du 1er décembre à fin février. L'hiver, c'est souvent une période plus creuse, peu rentable", précise le gérant. Un millier de m2 à chauffer, ça représente un gouffre financier : "les clients n'ont pas les mêmes habitudes qu'à la maison. Certains mettent le chauffage à fond, mais laissent la fenêtre ouverte pour entendre le chant des oiseaux", note l'hôtelier.

Mais quid des six salariés de l'établissement ? "Tout le personnel est maintenu. Et on maintient les salaires également__. ça va permettre de donner un peu plus de congés en récompense de l'implication de tout le monde. Il va y avoir plus de congés payés", explique Mike Allen.

Pour aider les petites entreprises face à l'explosion des prix de l'énergie, le gouvernement a annoncé ce samedi plusieurs mesures, dont l'ouverture d'un guichet unique. En fait, c'est une révision du dispositif qui a trois objectifs selon le gouvernement :

Efficacité : plus d’entreprises concernées avec une intensité d’aides plus forte, et une aide dont le montant est proportionnée à l’augmentation de la facture

plus d’entreprises concernées avec une intensité d’aides plus forte, et une aide dont le montant est proportionnée à l’augmentation de la facture Simplicité : réduction des critères et des pièces justificatives, simplification du parcours usager, simulateur permettant une meilleure prévisibilité

réduction des critères et des pièces justificatives, simplification du parcours usager, simulateur permettant une meilleure prévisibilité Rapidité : réduction des délais de paiement