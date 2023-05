Facture énergétique : le seul commerce de proximité de Prat en sursis

"Notre facture d'électricité est passée de 10.000 à 60.000 euros par an", explique Isabelle Loas, qui tient depuis 20 ans le magasin "Chez Isa et Benoît" avec son mari à Prat, près de Lannion, dans les Côtes d'Armor. Et pour les patrons de ce commerce multi-services, le seul de cette commune de 1.100 habitants, ce n'est pas tenable. Alors, depuis la fin de l'année 2022, date à laquelle ils ont dû renégocier leur contrat avec leur fournisseur d'électricité, EDF, c'est tout un village qui se mobilise.

"Le coeur de la vie sociale de la commune"

Franck Morice par exemple, de l'association Hejan. "C'est la meilleure boulangerie du coin, ils font épicerie, ils font café, ils font jeux, c'est vraiment le coeur de la vie sociale de la commune. Et c'est tout l'enjeu pour nous : de pouvoir préserver et donner un avenir à ce commerce, explique le Bratais. Donner un avenir à ce commerce, c'est donner un avenir aux habitants de la commune."

Alors les associations organisent des fest-noz, des concerts, et les élus locaux se mobilisent. Comme le maire, Michel Even, qui se démène, mais se sent bien impuissant. "Petit maire d'un village rural et petit commerçant d'un village rural, on a pas de poids par rapport à EDF. C'est pas ici que ça se passe, ça se passe là-haut", estime le maire. Car les tarifs négociés à la fin 2020 avec EDF étaient alors au plus hauts. Aujourd'hui, alors que les prix ont baissé, les commerçants souhaitent renégocier les tarifs avec leur fournisseur, sans payer les pénalités, qui s'élèvent à la moitié du montant de la facture. Mais pour les commerçants et l'édile, "c'est un labyrinthe, on a jamais la même personnes au bout du fil", confie la commerçante, Isabelle Loas.

"On ira jusqu'au bout"

Et c'est pour ça que Michel Even a contacté le député des Côtes d'Armor Eric Bothorel. L'élu Renaissance dit avoir alerté la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire. "Comptez sur moi pour qu'on monte au juste et bon niveau pour obtenir satisfaction pour monsieur et madame Loas qui travaillent d'arrache pied dans le commerce, investi beaucoup de leur temps dans leur commerce au service des concitoyens de Prat. Il est hors de question de laisser tomber, martèle le député. On ira jusqu'au bout."

Une soirée concert est organisée à Prat mercredi 17 mai, en soutien à ses commerçants.

Contacté, EDF n'a pas répondu à nos sollicitations.