Facture énergétique : les maires des Pyrénées-Atlantiques interpellent Emmanuel Macron

L'association des maires des Pyrénées Atlantiques a écrit une lettre au président, Emmanuel Macron. Le sujet de ce courrier porte sur les conséquences financières dramatiques pour les collectivités. Notamment cet hiver avec la crise énergétique.

Les élus relaient ce chiffre : les prix du marché son passés de 26€ le mégawatt en avril 2016, à 500€ le mégawatt en novembre 2022. Dans la lettre, il est écrit qu'ils redoutent de "lourdes conséquences pour le maintien des investissements publics locaux".

Enfin, l'association des maires des Pyrénées-Atlantiques demande de décorréler dans les meilleurs délais le prix du gaz et de l'électricité, ils aimeraient également un bouclier plus large et moins complexe que le "filet sécurité inflation" et la possibilité pour toutes les communes de revenir aux tarifs réglementés de vente.