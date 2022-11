Facture énergétique : les maires ruraux de Loire-Atlantique demandent une aide de l'État

Les maires des communes dites "rurales", aux budgets serrés, eux aussi bataillent face à la facture d'énergie qui augmente. En Loire-Atlantique, 50 élus se réunissaient à ce sujet ce samedi 05 novembre, dans la salle polyvalente de Couffé, à l'initiative de l' association des maires ruraux du département. Cela regroupe 114 communes de 1.500 à 3.500 habitants.

Des projets freinés, et des difficultés à assurer le service minimum

"Quelles vont-être les aides apportées par les services de l'État, pour nous permettre de continuer à faire des projets et à maintenir les services pour les habitants dans nos petites communes ?" : c'est la question que se pose Nadège Placé, maire de Vue, commune de 1.700 habitants.

Avec son petit budget, il est difficile d'assurer le service minimum, "pourtant on se doit d'assurer le chauffage dans nos écoles, nos bâtiments municipaux, quel que soit le coût, on a une obligation de service," explique-t-elle. Encore plus difficile, d'assumer des projets. Comme la construction d'une nouvelle école, attendue, dans cette commune proche de la métropole qui accueille de nouvelles familles et des enfants à scolariser.

On se pose la question de maintenir cet investissement. - Philippe Jouny

Ce sujet occupe aussi les journées de Philippe Jouny, maire de Deffréac, commune de 2.300 habitants. Son projet de construction d'un restaurant collectif est mis en cause : "avec un budget d'investissement assez moindre et les factures en hausse, en tant que responsable de budget, on se pose la question de maintenir cet investissement prévu depuis plusieurs années". Ce qui jouerait sur l'attractivité de Deffréac : "on a une population en forte croissance, de l'ordre de 3,5% par an, ce qui représente un besoin en structures".

Les maires appellent à un plafonnement des prix, et déposent une motion

La crainte de Philippe Jouny réside aussi dans le prix des contrats des fournisseurs d'énergie pour 2023 : "cela nous inquiète. Le président de la République a appelé à ne pas signer des contrats aux prix exorbitants. On a beau trouvé les prix excessifs, on doit assurer un accompagnement énergétique de nos collectivités, et on ne peut pas refuser de signer des contrats".

"Elles peuvent se retrouver en grande difficulté, si l'État ne prend pas des mesures pour plafonner les prix de l'énergie." - Michel Ménard

Michel Ménard, le président du département de Loire-Atlantique, appelle à un coup de pouce : "il n'y a pas de mesures destinées au collectivités locales, et elles peuvent se retrouver en grande difficulté si l'État ne prend pas des mesures pour plafonner les prix de l'énergie."

La cinquantaine de maires ruraux présents à cette réunion ont voté une motion qui sera déposée devant le défenseur des droits, pour dénoncer _"le manque d'équité"_entre les communes rurales et les urbaines.