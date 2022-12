Factures d'énergie : une église de Mont-de-Marsan, "passoire thermique", fermée pour l'hiver

En entrant dans l'église Saint-Vincent-de-Paul de Mont-de-Marsan (Landes), on ne note pas de différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. L'édifice au style contemporain, construit il y a une cinquantaine d'années, est une passoire thermique et restera fermé, c'est une première, jusqu'à la fin de l'hiver. En raison, selon le père Denis Cazaux, de son architecture particulière : "Elle a la forme d'une bergerie : un toit, du bois et de grandes verrières. Il n'y a pas de double vitrage, c'est donc très froid l'hiver et très chaud l'été. Il n'est pas rare qu'il y fasse, par temps de canicule, plus de 30 degrés".

Des factures multipliées par cinq

L'église a la forme d'une bergerie et est constituée de bois et de grands vitraux. © Radio France - Manon Claverie

À cause de la flambée des prix de l'énergie cette année 2022, les factures d'électricité et de gaz de l'église ont été multipliées par cinq depuis le 1er août.

Le problème, selon le religieux, est qu'il n'est pas possible de n'allumer qu'une partie des dizaines de radiants à gaz disposés dans l'édifice. "Qu'il y ait 50 personnes à des obsèques ou qu'il y en ait 200, on est obligés de tout allumer. Ce qui fait que cette église est la plus énergivore de la paroisse", ajoute le père Denis Cazaux, regrettant qu'il n'existe pas de "bouclier tarifaire pour les associations et les entreprises comme il en existe pour les particuliers".

La messe de Noël, la seule de l'hiver

Les particuliers, les paroissiens, comprennent d'ailleurs cette décision de fermer l'édifice jusqu'au retour de la douceur. "Financièrement c'est difficilement tenable !", remarque l'une d'elle alors que son époux abonde : "Cette église est belle, mais c'est un gouffre !" Quitte à devoir faire quelques kilomètres de plus pour aller à la messe cet hiver, sauf à Noël : la messe de dimanche 25 décembre à 10h30 sera la seule de l'hiver à avoir lieu à l'église Saint-Vincent-de-Paul, chauffée.