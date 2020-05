Factures, épargne, chômage partiel : quelles conséquences du confinement sur le budget des ménages ?

Quelles sont les conséquences du confinement sur le budget des ménages français ? Les situations sont très variées d'un foyer à l'autre. Certains en ont profité pour mettre de côté quand d'autres, mis au chômage partiel, se retrouvent dans le rouge avec une forte baisse de leur pouvoir d'achat.

Des factures d’électricité en hausse

Ordinateur, télévision, four, lave-vaisselle, chauffage : pendant ces 55 jours de confinement, on a consommé beaucoup plus d’électricité. Et pour cause, en temps normal on passe au moins 40 heures par semaine en dehors de chez soi, au travail et dans les transports. Selon le comparateur Sélectra, les factures pourraient augmenter de 18 à 97 euros par mois selon les foyers. Ce sont les ménages qui se chauffent à l’électricité qui risquent d’ailleurs d’avoir les plus mauvaises surprises quand ils recevront leur facture.

Une "épargne forcée"

Ce confinement a permis à certains foyers de mettre de l'argent de côté en économisant sur les sorties, les restaurants ou encore les pleins d'essence. Durant ces huit semaines, les Français auront accumulé une "épargne forcée" de 55 milliards d'euros, ce qui représente 230 euros par ménage et par semaine, d'après l'OFCE ( Observatoire français des conjonctures économiques ).

Les salariés en chômage partiel ont perdu en moyenne 410 euros

Les Français ne pas tous égaux face à l’épargne. Pour les salariés au chômage partiel, privés de primes et d’heures supplémentaires, le confinement est un coup dur. Toujours selon l'OFCE, six millions de salariés ont perdu en moyenne 410 euros pendant ces huit semaines.

Une perte du pouvoir d’achat qui concerne en majorité les petits salaires touchés de plein fouet par les fermetures obligatoires.

Une enquête de la Fondation Jean Jaurès montre que pendant le confinement 56% des ouvriers étaient au chômage ou au chômage partiel contre 17% des cadres et professions intellectuelles.