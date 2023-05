Faculté des Tanneurs à Tours : des vigiles et des policiers lèvent le blocus pour les partiels

Après un mois et demi de blocage dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, la faculté des tanneurs a rouvert ses portes, ce mercredi matin. L'Université de Tours a recruté des vigiles pour dégager et sécuriser les entrées afin que des partiels puissent être organisés à l'intérieur.

Peu de résistance

La veille au soir, lors de leur assemblée générale, les étudiants grévistes ont voté de nouveau le blocage de la fac. Des poubelles ont été rassemblées à proximité et elles ont été mis en place au niveau de la passerelle, tôt le matin.

Vers 7h30, d'autres poubelles ont été emmenées à la porte Z, mais elles ont rapidement été confisquées par les vigiles, sous le regard des policiers. Les dizaines d'étudiants rassemblés ont ensuite pu entrer, sur présentation de leur carte étudiant

Une demi-heure plus tard, la passerelle est rouverte, après une courte résistance. Dans la foulée, les policiers ont rattrapé et contrôlé de force un étudiant qui leur avait fait un doigt d'honneur. Il n'a pas été interpellé.

Selon l'Université de Tours, les partiels ont débuté normalement, ce mercredi matin.

Une partie des partiels délocalisés

Si certaines épreuves ont lieu aux Tanneurs, l'Université de Tours a fait le choix d'en délocaliser beaucoup sur d'autres sites. C'est une manière de casser le mouvement, selon Pascale Gillot, professeure de Philosophie ici et militante à la France insoumise. "On a écrit une lettre de protestation contre la délocalisation et pour la défense du mouvement étudiant qui est parfaitement pacifique ", explique-t-elle ; 23 professeurs l'ont signé, selon elle.

"Une pression s'exerce sur les instances de l'université pour faire cesser le mouvement étudiant à tout prix, poursuit l'enseignante-chercheuse. Cela vient du ministère et de l'exécutif." L'Université de Tours affirme, elle, avoir débloqué la Faculté seulement par volonté d'assurer les examens en présentiel. "On connaît les difficultés que pose le distanciel, on a testé cela pendant la crise sanitaire, répond Florent Malrieu, vice-président en charge de la formation et de la vie universitaire, il y avait des problèmes d'accessibilité numérique et un problème d'équité."

L'Université de Tours dément vouloir casser le mouvement étudiant contre la réforme, elle avait notamment interdit, le 16 mars dernier, les cours en distanciel pour ne pas contourner le blocage. "C'est un soutien de façade, pour Baptiste, étudiant tourangeau habitué des assemblées générales. La carte qu'ils jouent, c'est de nous opposer entre étudiants pour nous faire dégager. Il suffisait juste de faire des aménagements pour les partiels comme du distanciel ou un report."

Une nouvelle assemblée générale est organisée par des étudiants, ce mercredi à 17h30, pour décider de la suite du mouvement.